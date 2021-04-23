Путин заигрался с Украиной, остается бежать: политолог рассказал о тупике Кремля

Дмитрий Орешкин считает, что маленькая победоносная война с Киевом накрылась медным тазом.

Sobesednik.ru обсудил с политологом Дмитрием Орешкиным внешнеполитическую часть послания президента Федеральному собранию и его идеологическое содержание.

– Ваш коллега Георгий Сатаров считает, что эта часть послания была такой же бессодержательной, как и остальные, а угрозы, в ней прозвучавшие, – неконкретными и невнятными. Как считаете вы?

– Я считаю, что сам по себе жанр послания – это возвращение к отчётным докладам ЦК КПСС к очередному историческому съезду. Только там всё начиналось с международного положения и заканчивалось призывами к очередным трудовым успехам и светлому будущему. Только здесь эти части переставлены местами.

Честные высказывания в этом жанре возможны только в негативном ключе: если о чём-то не говорится – значит, это важно. Ничего не говорится про Украину. Это самое красноречивое высказывание в негативном виде.

– Проект с Украиной пришёл к своему завершению. Я уже недели три говорю, что это блеф. Это такой демонстративно создаваемый повод вполне себе в «питерской», мягко скажем, традиции: если надо взять под крышу бизнес или ещё кого-то, «люди в малиновых пиджаках» создают ситуацию и требуют откупного за её разрешение.

Надо напугать Украину, Запад – и потребовать откупного в виде, например, запрета санкций. Путин так и сказал: хотите налаживать отношения – снимите санкции, а если нет, то будет, как вчера. О том, что эта пропагандистская акция – блеф, говорит то, как много и с каким шумом о ней говорилось.

Запад, в представлении Кремля, должен был испугаться и отступить. Но Запад не испугался. И Украина не испугалась. После заявления Путина Байден ввёл новые санкции. Что теперь делать Владимиру Владимировичу – не понятно: вводить войска, пересекая украинскую границу – значит, напарываться на новые санкции, гораздо более жёсткие и с меньшими сомнениями, плюс встретить сопротивление новой украинской армии и нового оружия, которое потечёт потоком.

Дмитрий Орешкин//фото: стоп-кадр YouTube

Запад приобрел некоторый опыт и понимает, как надо обращаться с любимыми приёмами Владимира Владимировича. Путин встретил жёсткое сопротивление, понял, что маленькой победоносной войны не будет, а может быть немаленькая и непобедная, чего ему перед выборами совершенно не нужно.

– Поэтому задача была – не теряя лица, выбраться из Украины. И он ничего про Украину не сказал, потому что победного сказать нечего.

– Как понимать молчание о протестах в России, организуемых всевозможными «иностранными агентами»?

– Ну он всё-таки упомянул о «Шерхане» и окружающих его «шакалах». «Шерхан» – это, видимо, США, а «шакалы» – окружающие государства-сателлиты. Сразу вспоминаются люди, которые, по словам президента, «шакалят» у иностранных посольств – это те люди, которые работают в негосударственных государствах и получают иностранное гражданство.

– Он совершенно искренне считает их шакалами, а себя – умным и хитрым Маугли. Видимо, президент прочитал не так уж много книг, и «Маугли» запал ему в душу.

Фото: Global Look Press

– Как понимать молчание о Навальном?

– Это любопытная психологическая модель: не называть имя Навального – он никто, и звать его никак. В послании он про Навального не говорит, потому что он вообще про него не говорит. Для этого есть другие люди, говорящие про «берлинского пациента», «гражданина с судимостью» и т.д.

Путин считает, что его слово обладает значимостью, и не говорит про Навального, чтобы не привлекать к нему внимание. Мол, раз мы про него не говорим – значит, его и нет.

– Пассаж про асимметричный ответ и «красную линию», которую Россия будет определять сама – к кому обращена эта угроза, это предостережение?

– Это обращено ко всем. Как говорил Наполеон, говорите коротко и неясно. Мы можем нарисовать десять «красных линий» подряд, каждый раз отступая от очередной линии назад, или наоборот – сказать, что вот вчера вами была перейдена «красная линия», и поэтому получите жёсткий быстрый асимметричный ответ. Но ресурсов для такого ответа у него давно нет, это печальная правда.

Фото: Global Look Press

Есть, конечно, но самоубийственные: ядерный ответ. Битва между холодильником и телевизором прекращается, когда в доме отключается электричество. Превратить всё в ядерную пустыню, «выключить электричество» – единственно возможный жёсткий асимметричный ответ. А какой может быть симметричный ответ Западу?

– Запад предлагает привлекательную модель существования. Но Путину ближе африканская, иранская, сирийская модель – судя по тому, с кем он предпочитает иметь дело.

Создать равнопривлекательную модель жизни он не может, а может давать только асимметричные ответы Западу. Режим предназначен для того, чтобы запугивать, мобилизовать, подавлять.

– Янукович, Лукашенко и Мадуро стоят в послании президента в одном ряду. Это такой…курс на защиту диктатуры и несменяемости власти?

– Это передёргивание. Лукашенко никто с оружием не свергает. Тем, кто знает Федуту, понятно: Федута и военный заговор – вещи несовместные. Он неплохой аналитик и понимает, что Лукашенко Путину давно надоел: он сосёт «нефтяное вымя» РФ, но обязательства свои как клиент не выполняет. Путину надоело его кормить, и понятно, что спецслужбы могли бы разрабатывать его отстранение от власти.

Фото: Global Look Press

Мне кажется, они это могли разрабатывать с помощью Бабарико, который был бы гораздо более приемлемым для России кандидатом. Но сейчас Бабарико сидит, поэтому могли привлечь Федуту и обсудить, что будет без Лукашенко, как вывести Белоруссию из лукашенковского тупика. Я думаю, он не первый раз обсуждал такие вопросы, в том числе в Zoom. Это открытая платформа, и только полный идиот может обсуждать на ней серьёзные незаконные политические акции.

Федута, видимо, приехал в Москву, полагая, что силовики могут всерьёз обсуждать вопрос о замещении Лукашенко – а потом вышло так, что из показаний Федуты смонтировали кино, которое сейчас показывают.

– Лукашенко, может, и верит в такие параноидальные картинки. Путин, конечно, нет, но использует это как страшилку: вот, только что раскрыли (не понятно, кто – ФСБ или белорусский КГБ) государственный заговор в Белоруссии.

Никто не спорит, что военный переворот – вещь нежелательная. Но я, кстати говоря, не согласен, что Майдан был военным переворотом. Если только в том смысле, что украинские силовики не поддержали решительным образом Януковича и не стали стрелять по народу. Это был протест граждан, которые хотели, чтобы Украина шла по привлекательному европейскому пути. Военный переворот – это Мьянма или ГКЧП.

– Что президент на самом деле хочет сказать в этой части послания?

– Он хочет сказать, что он законно избранный президент и будет использовать все необходимые меры, чтобы остаться на своём месте. То же самое говорит и Лукашенко. В какой степени он законно избранный, как и Путин – вопрос интересный. Хотя Путин более легитимен. Лукашенко большинство уже не поддерживает. Но и реальная поддержка Путина процентов на 15%, наверное, меньше официальной. Эти 15% – чистый административный ресурс.

Фото: Global Look Press

– Путин хочет сказать своим посланием: диктатор соседней страны с отсталой экономикой, подмявший под себя выборную систему, ни в коем случае не должен уходить со своего поста, как и я сам?

– Да, это классово близкие к нему люди.

– Правда, Янукович, по мнению нашей власти, струсил. А вот Лукашенко не струсил, добился поддержки силовиков. И Путин мыслит примерно в таких же категориях. И говорит, чтобы не было иллюзий, что не намерен расставаться с властью.

Я не знаю, зачем вообще было нужно это послание и почему его так долго готовили. Возможно, ждали, что прогнутся Украина и Запад, а также Белоруссия – в сторону создания союзного государства. Я думаю, у Путина есть какая-то интрига на этот счёт...

Васильев Николай.