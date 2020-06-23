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Сбой QR-кодов, штурм польской границы, 18 лет «строгача» священнику-педофилу: главное к вечеру 8 ноября

Дайджест событий к концу понедельника

Фото: АГН "Москва", "ВКонтакте", Facebook \ Vladimir Frolov

На «Госуслугах» случился серьёзный сбой, из-за которых срок действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса россиян сократился до полугода. В оперштабе заверили, что ничего такого не планировали и пообещали вернуть всё как было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также добавил, что в Кремле сокращение срока действия QR-кода не обсуждается. Он также сказал, что выводы об эффективности недельного локдауна можно будет делать лишь через неделю.

США разрешили въезд в страну иностранцам, привитым от коронавируса. Также для посещения страны понадобится отрицательный ПЦР-тест, который сделали за три дня до вылета. Впрочем, речь идёт лишь о сертификатах о вакцинации признанными в стране препаратами, среди которых нет российского «Спутник V».

В Беларуси колонна нелегальных мигрантов из третьих стран подошла вплотную к границе с Польшей. По оценкам белорусских же властей, там порядка двух тысяч беженцев. В отличие от прежних мигрантов, который уже полгода проникают на территорию ЕС через Беларусь, в этот раз беженцы были организованы и даже штурмовали заграждения — властям Польши пришлось стянуть к границе антитеррористические отряды, в Литве к границе стянули силы Минобороны. В итоге мигранты разбили у границы палаточный лагерь.

Со стороны белорусского руководства в результате прозвучали обвинения о возможных провокациях со стороны Польши. В свою очередь, Варшава уже заявила, что всё происходящее является масштабной провокацией со стороны режима Лукашенко, желающего довести ситуацию до кровопролития.

В Екатеринбурге родители школьников вышли на акцию протеста против незаконного, по их мнению, решения о переводе детей с 5 по 11 классы на дистанционное образование. Разгонять их не стали, вместо этого к ним даже вышел глава городского департамента образования, заявивший, что решение принимают сами школы, а не чиновники. Однако родителей такой ответ, по всей видимости, не устроил — они уверены, что закон на их стороне и собираются добиваться, чтобы школы приняли их детей очно.

Иеромонах РПЦ, настоятель храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Спиридон (Абрамов) и звонарь Сергей Моос были признаны виновными в массовом сексуальном насилии над детьми. Свою вину оба признали частично. После вступления приговора в законную силу они отправятся в колонию строгого режима на 18 и 12 лет соответственно по обвинению в 51 преступном эпизоде: в результате растлению подверглись 53 ребёнка, части из которых к тому моменту ещё не исполнилось 14 лет. Русская православная церковь запретила священнику службу, но решения о лишении сана там пока не приняли.

Коротко о других новостях:

  • Телеканал RT изменил подход к маркировке «Талибана»*. Из запрещенной в РФ организации талибы превратились в жертв ООН.
  • «Важные истории»** рассказали о субсидиях на жилье, которые чиновники получают, несмотря на доход и другую недвижимость. Среди них и глава Минпросвещения.
  • Глава Ханты-Мансийского автономного округа рассказала, что уже привилась от ковида шесть раз. Её сделали подопытной в эксперименте.
  • ВЦИОМ провёл опрос об отношении россиян к истории с депутатом Рашкиным и лосём. Сам Рашкин предлагает добровольно ответить на все вопросы СК.
  • В WhatsApp теперь можно заходить с компьютера, не синхронизируясь каждый раз со смартфоном. Пока функция доступна лишь в бета-тесте.
  • Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы увезли в больницу на вертолёте. Его состояние вызывает опасение из-за затянувшейся голодовки.

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**«Важные истории» объявлены властями России «иностранным агентом».

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