США разрешили въезд всем привитым от коронавируса. Российские вакцины не считаются

Власти США разрешили въезд полностью вакцинированным одобренными в стране препаратами иностранным туристам.

Как пишет «Интерфакс», теперь все желающие посетить США обязаны иметь сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней. Уходить на карантин по прибытии в страну необходимости нет.

Отмечается, что туристам из Мексики и Канады отрицательный ПЦР-тест предъявлять не нужно.

Сейчас в США признаны восемь вакцин от COVID-19: Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinovac Biotech и Sinopharm. Российские препараты, в том числе «Спутник V», в список одобренных американскими медицинскими регуляторами и ВОЗ не входят.

По сведениям Университета Джона Хопкинса, на данный момент от коронавируса в США погибли в общей сложности 754 430 человек, заразились инфекцией 46 487 808.