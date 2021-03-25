Одинокий Ильич оказался не одинок

В Ломоносовском районе Ленобласти по тревоге поднят наряд полиции. Шутка ли: граждане собрались и принесли цветы к заброшенному памятнику Ленину, что тихо ветшает в в деревне Вильповицы. Не иначе как собрались устраивать революцию!

Как выяснилось, у одинокого Владимира Ильича есть свой аккаунт в Твиттере, он так и называется «Одинокий Ильич». И накануне очередной, 104-й, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции памятник написал там, что ему очень грустно и одиноко.

«Стою здесь уже 50 лет, – посетовал Ильич-памятник. – Раньше меня хоть иногда поздравляли. Теперь никто ни с каким праздником! Даже среди нас, памятников Ильичу, не бывает равенства».

Вероятно, монумент как бы намекнул на самый главный памятник вождю пролетариата – Мавзолей на Красной площади в Москве, к которому охотно, по разным поводам регулярно наведываются представители компартии.

Граждан очень растрогал твит старенького полузабытого Ленина. И в день 7 ноября они собрались и навестили вождя. Привезли цветы и рукописную табличку «Ленин, не грусти». В общем, не оставили старика без праздника.

Не знаем, может быть, все дело в табличке. Ну не в цветах же! За цветы, на нашей памяти, когда-то давно свинтили какую-то нацболку (кажется), которая огрела огромным букетом президента СССР Михаила Горбачёва. И то её потом, говорят, отпустили с миром, как только разошлась отчаявшаяся взять комменты пресса.

Но в результате всего этого к памятнику дедушке Ленину приехал наряд полиции с мигалками. Хотя не исключено, что полиция таким образом устроила революционеру цветомузыку к празднику. Вроде как, в отличие от других мест, где коммунисты праздновали революцию, в Ленобласти никого не задержали.