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Одинокий Ильич оказался не одинок

И цветомузыка... Как граждане позаботились о стареньком полузабытом Ленине, которому вдруг стало очень грустно

Фото: Вконтакте, группа "Усадьба Лапина (Вильповицы)"

Тот самый ветхий и одинокий Лукич на фоне руин когда-то симпатичной усадьбы

В Ломоносовском районе Ленобласти по тревоге поднят наряд полиции. Шутка ли: граждане собрались и принесли цветы к заброшенному памятнику Ленину, что тихо ветшает в в деревне Вильповицы. Не иначе как собрались устраивать революцию!

Как выяснилось, у одинокого Владимира Ильича есть свой аккаунт в Твиттере, он так и называется «Одинокий Ильич». И накануне очередной, 104-й, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции памятник написал там, что ему очень грустно и одиноко.

«Стою здесь уже 50 лет, – посетовал Ильич-памятник. – Раньше меня хоть иногда поздравляли. Теперь никто ни с каким праздником! Даже среди нас, памятников Ильичу, не бывает равенства».

Вероятно, монумент как бы намекнул на самый главный памятник вождю пролетариата – Мавзолей на Красной площади в Москве, к которому охотно, по разным поводам регулярно наведываются представители компартии.

Граждан очень растрогал твит старенького полузабытого Ленина. И в день 7 ноября они собрались и навестили вождя. Привезли цветы и рукописную табличку «Ленин, не грусти». В общем, не оставили старика без праздника.

Не знаем, может быть, все дело в табличке. Ну не в цветах же! За цветы, на нашей памяти, когда-то давно свинтили какую-то нацболку (кажется), которая огрела огромным букетом президента СССР Михаила Горбачёва. И то её потом, говорят, отпустили с миром, как только разошлась отчаявшаяся взять комменты пресса.

Но в результате всего этого к памятнику дедушке Ленину приехал наряд полиции с мигалками. Хотя не исключено, что полиция таким образом устроила революционеру цветомузыку к празднику. Вроде как, в отличие от других мест, где коммунисты праздновали революцию, в Ленобласти никого не задержали.

Фото: Twitter

Дедушке Ленину все очень понравилось. И цветы, и табличка, и даже патрульная машина, о чём он со словами благодарности сообщил в своём Твиттере. Полицейскую машину он счёл за комплимент, мол, прикатили, как к важной персоне.

И всё-таки, по итогам, выходит, что Ленин – вечно живой.

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