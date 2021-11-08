Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Чиновники, у которых нет жилья или оно слишком маленькое для семьи, имеют право получить субсидию на покупку квартиры. В случае, если жилищный фонд, находящийся в их распоряжении, ниже минимального в рассчете из нормы 15 метров на члена семьи, они могут покрыть из бюджета разницу при приобретении новой — большей — квартиры (при продаже старой). В Кремле заверяют, что госслужащие с высокими зарплатами этим воспользоваться не могут, однако расследователи из «Важных историй»* и «Трансперенси интернешнл Россия»* обнаружили ряд примеров, когда требования закона, предположительно, удалось обойти.

Согласно подсчетам журналистов и борцов с коррупцией, услугой получения субсидий от государства с 2012 года воспользовались почти 650 чиновников. У части из них при этом уже к тому моменту была и другая недвижимость: таких, к примеру, в Минэке 12 из 21 воспользовавшихся льготой, а в Минтрансе — 14 из 16.

Одним из таких госслужащих стал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, получивший в 2016 году 16,6 млн из бюджета, несмотря на наличие дачного дома на 83 квадратных метра и пяти квартир общей площадью более 300 квадратных метров. На момент получения субсидии Кравцов уже несколько лет возглавлял Рособрнадзор.

Другим примером «Важные истории» называют губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, который в 2016 году получил 15 миллионов рублей на покупку новой квартиры — якобы на них он приобрел трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Однако в то же время у его семьи было три квартиры в Красноярске общей площадью более 240 квадратных метров. Как поясняют в «Трансперенси интернешнл Россия», теоретически он должен был продать свою недвижимость там и приобрести на эти деньги квартиру в Москве, но жилье в регионе было продано лишь спустя два года — в 2018 году.

Комментируя это расследование, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что госслужащие с высокой зарплатой не смогли бы получить субсидии на покупку недвижимости:

«Да, там существует определенная программа помощи, — объясняет он. — Здесь не верна сама постановка вопроса. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки» (цитата по ТАСС).

*«Важные истории» и «Трансперенси интернешнл Россия» объявлены властями «иностранными агентами»