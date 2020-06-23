Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:52

Рашкин готов помочь Следственному комитету разобраться в деле о мёртвом лосе

Депутат согласен в присутствии адвоката ответить на вопросы следователей и принять участие в следственных мероприятиях

Фото: Global Look Press

Валерий Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал письмо на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он заверил главу ведомства, что готов явиться по требованию следователя на опрос, чтобы «установить истину» в деле о мёртвом лосе, туша которого была найдена в его машине.

«Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями, — пишет глава московского горкома КПРФ, в письме, опубликованном Telegram-каналом РИА Новости. — В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях».

Напомним, что в машине депутата тушу лося обнаружили 29 октября. Сам он уверяет, что нашёл животное мёртвым и решил отвезти в полицию, а дело против него связывает с провокацией. Следственный комитет возбудил дело по статье 258 УК РФ о незаконной охоте.

Ранее сегодня государственное социологическое агентство ВЦИОМ выпустило релиз с результатами опроса об отношении россиян к делу о мёртвом лосе и участии в этом депутата Рашкина.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Политика 33 минуты назад

Саакашвили госпитализировали из тюрьмы на вертолёте после месяца голодовки

Общество 35 минут назад

WhatsApp станет запускаться с компьютера без синхронизации с телефоном

Политика 1 час назад

Маргарита Симоньян «разрешила» Талибан* в России

Общество 1 час назад

Колонна беженцев движется к белорусско-польской границе. Польские войска – в боевой готовности

Общество 2 часа назад

«Это всех уже достало»: В Екатеринбурге родители вышли на митинг против дистанционного обучения

Общество 3 часа назад

«Поплатятся деньгами»: вирусолог поддержал амнистию для тех, кто купил сертификат о вакцинации

Общество 3 часа назад

Минпросвет: Ко всем инцидентам в школе надо привлекать комиссию по делам несовершеннолетних

Без рубрики 3 часа назад

Андрей Туманов про формирование изгороди из шиповника. Видео

Общество 4 часа назад

Священник РПЦ и звонарь получили 18 и 12 лет колонии за растление 53 детей

Общество 5 часов назад

Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Политика 6 часов назад

Кремль не обсуждает сокращение срока QR-кодов и пока не готов оценивать эффект нерабочей недели

Общество 6 часов назад

ВЦИОМ: Россияне не поверили в оправдания Рашкина о мертвом лосе

Общество 7 часов назад

В России за сутки от коронавируса погибли 1190 человек

Общество 7 часов назад

США разрешили въезд всем привитым от коронавируса. Российские вакцины не считаются

Общество 9 часов назад

На портале «Госуслуг» сбой: QR-коды вакцинированных от ковида «обнулились»

Общество 10 часов назад

Очередной триумф российских киберспорсменов, продление ковид-каникул, антирекорд Байдена: главное к 8 ноября

Общество 12 часов назад

В столице 8 ноября ветрено и дождливо, ночью похолодает до нуля

Общество 1 день назад

После массовой драки со стрельбой в Домодедово полиция задержала «самых активных участников»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика