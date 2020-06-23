Рашкин готов помочь Следственному комитету разобраться в деле о мёртвом лосе
Депутат согласен в присутствии адвоката ответить на вопросы следователей и принять участие в следственных мероприятиях
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал письмо на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он заверил главу ведомства, что готов явиться по требованию следователя на опрос, чтобы «установить истину» в деле о мёртвом лосе, туша которого была найдена в его машине.
«Это событие обрело множество домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями, — пишет глава московского горкома КПРФ, в письме, опубликованном Telegram-каналом РИА Новости. — В целях обеспечения установления истины по делу, скорейшего завершения расследования готов явиться к соответствующему следователю по его вызову вместе с моим адвокатом для дачи необходимых объяснений, участвовать в иных следственных действиях».
Напомним, что в машине депутата тушу лося обнаружили 29 октября. Сам он уверяет, что нашёл животное мёртвым и решил отвезти в полицию, а дело против него связывает с провокацией. Следственный комитет возбудил дело по статье 258 УК РФ о незаконной охоте.
Ранее сегодня государственное социологическое агентство ВЦИОМ выпустило релиз с результатами опроса об отношении россиян к делу о мёртвом лосе и участии в этом депутата Рашкина.