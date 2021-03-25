Нина Останина: «Власть хочет сосредоточить внимание на Рашкине, чтобы отвлечь нас от бюджета»

Компромат Рашкина

– Вы знаете Александра Гношева, члена отделения компартии Саратова, который оказался в машине Рашкина?

– Нет, я не знаю, кто такой Гношев. Я не была в Саратове, поэтому не знаю. Мне эта история с точки зрения внутренней структуры мало интересна. Потому что я понимаю, что это заранее продуманный проект. И неважно, Гношев, Попов, или Сидоров сидел бы там, не это, так ещё что-нибудь придумают в отношении Рашкина. Посмотрите, что происходит у нас внутри страны – власть хочет сосредоточить всю медийную повестку на Рашкине, для того, чтобы отвлечь нас от бюджета.

– Валерий Рашкин был одним из немногих депутатов, кто потребовал в Госдуме расследовать тюремные пытки швабрами во ФСИН Саратовской области. Ему этого не простили?

– Конечно, это его родная область. И не один факт преследования или ущемления людей – будь это заключённые, или гражданские лица – мимо внимания Рашкина не проходит. Ему не только этого не простили, у Рашкина есть компромат и на высоких руководителей. Панамское дело появилось не только потому, что была слита эта информация, а гораздо раньше с трибуны Госдумы все эти факты озвучивал Рашкин. Весь этот компромат на высокопоставленных чиновников есть в открытых источниках.

Тогда председатель Думы Вячеслав Володин обвинил Рашкина, что вся эта информация неподтверждённая. Речь ведь не только о пытках в Саратовских тюрьмах. Сама вместе с ним отработала вот сейчас при введении локдауна, перевода детей на дистант.

Ведь Рашкина тут называют сейчас едва ли не главным антиваксерным зачинщиком, хотя это не так. Мы выступаем за добровольность и следование законам, которые требуют обязательной диспансеризации и проведении подобного рода процедур в медицинских учреждениях под контролем врачей и ответственностью этих врачей материальной, вплоть до уголовной за последствия для здоровья тех, кто сделал эту прививку. Поэтому, что называется поводов много.

– Почему самые громкие события осени происходят в Саратовской области – на родине Рашкина и Володина?

– К Саратову, как к региону, более пристальное внимание медийного сообщества, понятно, что этого хочет и председатель Госдумы, это отголоски избирательной кампании, где он сейчас избрался. А вы думаете, этих пыток нет в Нижнем Новгороде? Кто-то промолчит, а Рашкин, не боясь, об этом говорит. Рашкин – тот самый человек, мимо внимания которого никто и ничто не проскользнёт. Ну не повезло, наверное, то, что они оказались земляками.

– Кто мог желать Рашкину такой участи?

– За зубцами (в Кремле – Ред.) тоже разные команды борются. Власть озлобилась на него не сейчас, не после выборов. Рашкина очень не хотели видеть во главе избирательного списка в одномандатном округе. Сегодня Рашкина очень не хотят видеть в качестве даже доверенного лица нашего кандидата, которого мы выдвинем на президентские выборы 2024 года. Так что врагов у Рашкина много. И прежде всего, это московская власть, которая очень боится того, что результаты выборов в Москве действительно будут признаны незаконными. И тогда выборы мэра в 2023 году пойдут не по плану. Тут и московская власть, и люди АП (Аппарата президента). Но я понимаю, что этот проект курируется на самом высоком уровне.

– Какова перспектива такого громкого дела с Рашкиным?

– Я плохо понимаю, что может применить сегодня власть, что она может сфальсифицировать. По последним соцопросам, за Рашкина готовы голосовать чуть меньше 50% населения, а негатива к нему даже 10% не испытывают. Поэтому, мне кажется, власть всё-таки будет опасаться, как опасается общественного протеста. Она понимает, что Рашкин – символ общественного протеста и символ недоверия к этой власти,

Думаю, что накануне выборов 2024 года власть не отважится завершить эту охоту на Рашкина. То они где-то его за переговорами за чашкой чая снимают, то они развели его на постель, раздели и сняли его. Это глупо, тупо, противно, примитивно – исполнители те же. Власть должна более изящно подходить к подобного рода проектам.

Народ же у нас не совсем люди-то глупые. Ведь люди-то и на улицы выйдут. А власть боится этого больше всего. Власть хочет устроить показательный процесс, но очень грязно и неряшливо подготовлен этот лосинный проект. Так что исполнителя ждёт очередной провал, – заключила депутат Останина.

Напомним, по данным следствия, в Саратовской области 29 октября был обнаружен автомобиль с тушей убитого лося в багажнике. В салоне находились Валерий Рашкин и его знакомый, которых сейчас подозревают в браконьерстве. На месте также были найдены охотничий карабин, пуля и гильза, а также охотничий билет на имя Рашкина, а в машине – нож и топор со следами крови. Сам депутат уверяет, что нашёл лося уже убитым и хотел отвезти в полицию. По статье о браконьерстве ему может грозить до двух лет лишения свободы.