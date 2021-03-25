Нина Останина: «Власть хочет сосредоточить внимание на Рашкине, чтобы отвлечь нас от бюджета»
Депутат-коммунист вступилась за коллегу по фракции и обещала ни за что не отступать
Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности из-за скандала с убитым лосём. «Госдума готова рассмотреть вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, если этого попросит генпрокурора», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам соратницы Рашкина, депутата Нины Останиной, в партии сейчас создана комиссия, которая занимается расследованием этого дела.
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С конца октября Валерий Рашкин пользуется правом депутатской неприкосновенности – в праздники на звонки журналистов он не отвечает. Сегодня телефон депутата Госдумы вообще отключён. Однако его соратница, депутат Нина Останина сообщила нам, что после скандала с лосём она дозванивалась Рашкину 29 октября и позже, 3 ноября. Об инциденте они не говорили, коллеги обсуждали «более актуальную тему – поправки в бюджет РФ».
– Найдут повод, послезавтра депутат Обухов [секретарь ЦК КПРФ] убьёт синичку случайную. И что, вы предлагаете всё, что нам вбросят сюда, эти провокации обсуждать? У нас много дел, – заявила «Собеседнику» депутат Останина.
– Я даже не хочу обсуждать, нелепицу, которую ему приписывают. Но на месте Рашкина я поступила бы так же: я бы тоже не стала дуть в трубочки, которые заранее заготовили и там процент алкоголя уже наверняка в протоколах содержался. Для меня совершенно очевидно, что это охота на Рашкина.
Почему Валуеву можно убивать медведя в Брянске? Почему Жириновскому можно расстреливать гнёзда птиц, которые отложили яйца, прямо из окна своего агитационного поезда, в котором он разъезжал по стране? Я не охотник, но я понимаю, почему устроена это политическая охота.
– Почему?
– Это расправа с Рашкиным. И повод понятен: его позиция по непризнанию результатов голосования в Москве. Наша команда Рашкина из 15 кандидатов, включая меня, подала заявление в Пресненский районный суд об отмене результатов голосования по всем 15 округам. Мы считаем, что ДЭГ – это преступление. Понятно, что мы не ограничимся только одним пресненским судом, мы дойдём до европейского суда.
Я понимаю, что слишком велик соблазн воспользоваться этими технологиями, чтобы по ним провести муниципальные выборы в 2022 году. И Собянин уже заявил, что они пройдут таким же способом, как проходили в Государственную думу – за три дня и с применением электронного голосования. Понятно, что снова у нас будет сидеть вассерманы, певцовы и леоновы – декоративная команда, которая вызывает недоумение даже у единороссов в Государственной Думе.
Мы Рашкина не сдадим, как не сдали Грудинина, как не сдали Андрея Левченко. Нельзя нам сегодня сдать власти ни одного нашего стойкого активиста. А Рашкин – это, во-первых, Москва, московская партийная организация. Второе, в Государственной думе Рашкин – рупор фракции. Ну и третье, понимаете, я вместе с Рашкиным уже более двух десятков лет.
Компромат Рашкина
– Вы знаете Александра Гношева, члена отделения компартии Саратова, который оказался в машине Рашкина?
– Нет, я не знаю, кто такой Гношев. Я не была в Саратове, поэтому не знаю. Мне эта история с точки зрения внутренней структуры мало интересна. Потому что я понимаю, что это заранее продуманный проект. И неважно, Гношев, Попов, или Сидоров сидел бы там, не это, так ещё что-нибудь придумают в отношении Рашкина. Посмотрите, что происходит у нас внутри страны – власть хочет сосредоточить всю медийную повестку на Рашкине, для того, чтобы отвлечь нас от бюджета.
– Валерий Рашкин был одним из немногих депутатов, кто потребовал в Госдуме расследовать тюремные пытки швабрами во ФСИН Саратовской области. Ему этого не простили?
– Конечно, это его родная область. И не один факт преследования или ущемления людей – будь это заключённые, или гражданские лица – мимо внимания Рашкина не проходит. Ему не только этого не простили, у Рашкина есть компромат и на высоких руководителей. Панамское дело появилось не только потому, что была слита эта информация, а гораздо раньше с трибуны Госдумы все эти факты озвучивал Рашкин. Весь этот компромат на высокопоставленных чиновников есть в открытых источниках.
Тогда председатель Думы Вячеслав Володин обвинил Рашкина, что вся эта информация неподтверждённая. Речь ведь не только о пытках в Саратовских тюрьмах. Сама вместе с ним отработала вот сейчас при введении локдауна, перевода детей на дистант.
Ведь Рашкина тут называют сейчас едва ли не главным антиваксерным зачинщиком, хотя это не так. Мы выступаем за добровольность и следование законам, которые требуют обязательной диспансеризации и проведении подобного рода процедур в медицинских учреждениях под контролем врачей и ответственностью этих врачей материальной, вплоть до уголовной за последствия для здоровья тех, кто сделал эту прививку. Поэтому, что называется поводов много.
– Почему самые громкие события осени происходят в Саратовской области – на родине Рашкина и Володина?
– К Саратову, как к региону, более пристальное внимание медийного сообщества, понятно, что этого хочет и председатель Госдумы, это отголоски избирательной кампании, где он сейчас избрался. А вы думаете, этих пыток нет в Нижнем Новгороде? Кто-то промолчит, а Рашкин, не боясь, об этом говорит. Рашкин – тот самый человек, мимо внимания которого никто и ничто не проскользнёт. Ну не повезло, наверное, то, что они оказались земляками.
– Кто мог желать Рашкину такой участи?
– За зубцами (в Кремле – Ред.) тоже разные команды борются. Власть озлобилась на него не сейчас, не после выборов. Рашкина очень не хотели видеть во главе избирательного списка в одномандатном округе. Сегодня Рашкина очень не хотят видеть в качестве даже доверенного лица нашего кандидата, которого мы выдвинем на президентские выборы 2024 года. Так что врагов у Рашкина много. И прежде всего, это московская власть, которая очень боится того, что результаты выборов в Москве действительно будут признаны незаконными. И тогда выборы мэра в 2023 году пойдут не по плану. Тут и московская власть, и люди АП (Аппарата президента). Но я понимаю, что этот проект курируется на самом высоком уровне.
– Какова перспектива такого громкого дела с Рашкиным?
– Я плохо понимаю, что может применить сегодня власть, что она может сфальсифицировать. По последним соцопросам, за Рашкина готовы голосовать чуть меньше 50% населения, а негатива к нему даже 10% не испытывают. Поэтому, мне кажется, власть всё-таки будет опасаться, как опасается общественного протеста. Она понимает, что Рашкин – символ общественного протеста и символ недоверия к этой власти,
Думаю, что накануне выборов 2024 года власть не отважится завершить эту охоту на Рашкина. То они где-то его за переговорами за чашкой чая снимают, то они развели его на постель, раздели и сняли его. Это глупо, тупо, противно, примитивно – исполнители те же. Власть должна более изящно подходить к подобного рода проектам.
Народ же у нас не совсем люди-то глупые. Ведь люди-то и на улицы выйдут. А власть боится этого больше всего. Власть хочет устроить показательный процесс, но очень грязно и неряшливо подготовлен этот лосинный проект. Так что исполнителя ждёт очередной провал, – заключила депутат Останина.
Напомним, по данным следствия, в Саратовской области 29 октября был обнаружен автомобиль с тушей убитого лося в багажнике. В салоне находились Валерий Рашкин и его знакомый, которых сейчас подозревают в браконьерстве. На месте также были найдены охотничий карабин, пуля и гильза, а также охотничий билет на имя Рашкина, а в машине – нож и топор со следами крови. Сам депутат уверяет, что нашёл лося уже убитым и хотел отвезти в полицию. По статье о браконьерстве ему может грозить до двух лет лишения свободы.