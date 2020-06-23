ВЦИОМ: Россияне не поверили в оправдания Рашкина о мертвом лосе

Большинство граждан России слышали о скандальной истории с тушей мертвого лося, найденного в автомобиле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В этом социологов государственного ВЦИОМа заверили 56% опрошенных — 44% заявили, что слышат об инциденте впервые. Лучше всего о ситуации осведомлены люди старше 60 лет (71%) и возрастная группа 45-59 лет (62%). Меньше всего о ней знают молодые люди от 18 до 24 лет (лишь 30%).

Всего 9% респондентов, слышавших об инциденте, верят заявлениям Рашкина, утверждающего, что он не убивал лося, а нашел его тушу и решил отвезти в полицию. 8% опрошенных не имеют мнения на этот счет, а 83% — абсолютное большинство — депутату Рашкину не верят. Похожая картина наблюдается во всех возрастных категориях.

При этом на вопрос о том, мог ли Рашкин заниматься незаконной охотой, против которой неоднократно выступал с трибуны Госдумы, и к тому же, как добавляют социологи ВЦИОМа, вести авто в нетрезвом виде (на это якобы указывает его отказ пройти медосвидетельствование), утвердительно отвечают уже лишь 72% опрошенных. Ещё 11% слышавших об истории уверены, что она носит провокативный характер и вины Рашкина в перечисленных нарушениях нет. 17% затруднились ответить на этот вопрос.

В целом 12% россиян говорят, что относятся к деятельности Рашкина положительно — больше всего политика поддерживают молодые граждане (26% в группе 18-24 года), а меньше всего пожилые (10% в группе 60+ лет). При этом отрицательно к его делам относятся 27% опрошенных. Почти половине респондентов (46%) деятельность Рашкина безразлична, а ещё 15% не определились.