Политолог Обухов: «Дело лося» не дискредитировало Рашкина в глазах общественности

Фонд «Общественное мнение» провел опрос 1 500 респондентов в 53 регионах России по вопросам событий недели. Участникам исследования задали открытый вопрос: «Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание?»

55% респондентов затруднились ответить, а 28% оказались больше обеспокоены новостями о коронавирусе. 9% опрошенных наблюдали за событиями в Украине и 2% слышали о газовом кризисе в Европе. По остальным пунктам распределено по 1%.

Политолог Сергей Обухов отметил, что поимка с поличным депутата Валерия Рашкина за нелегальной охотой стоит в числе последних в списке пункта «Работа властных структур»:

«Похоже, что из телевизора стреляли по массовому сознанию явно холостыми - пропагандистский яд испарялся и не воздействовал на избирателей. Похоже, что акция «поимка протестного лидера с лосем в «Жигулях» воспринимается массами не как акт справедливости, а как политическое преследование, хотя агитпроп постарался, чтобы никакого сочувствия у граждан к Рашкину не возникло»

При этом Обухов приводит данные, согласно которым на пяти ведущих каналах на кейс с убитым Рашкиным лосем потратили 1 час 13 минут. Столько времени не тратили на кампанию против губернаторов коммунистов, отмечает Обухов.

Напомним, что в прошлую пятницу коммунист Валерий Рашкин вместе с товарищами был задержан в лесополосе Саратовской области. В их авто было найдено мясо лося, а позже в лесу найдены два футляра с ружьями и охотничьим удостоверением депутата. Разбирательство по делу ведет центральный аппарат СК.