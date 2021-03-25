Депутат Госдумы отстоял право жителей Перми кормить бездомных животных и назвал Рашкина VIP-браконьером

Первый заместитель председателя экологического комитета Госдумы, известный государственный зоозащитник Владимир Бурматов призвал «не дать положить под сукно» дело коммуниста Валерия Рашкина, «не дать заболтать или спустить на тормозах как это часто бывает с VIP-браконьерами».

Бурматов уверен, что Рашкин сам убил животное, а не нашел, как заявлял во время задержания:

«Понятно, что это бред - едет человек, видит лежит мёртвый лось (сколько лежит? Неделю? Три дня?), и выходит этот человек из машины и вместо того, чтобы сообщить о найденном убитом животном берётся его разделывать и складывать в багажник. Бред? Бред»

, – приводит аргументы депутат в личном Instagram.

Зоозащитник считает, что в преступлении в том числе может иметься и состав преступления, совершенного организованной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения.

Бурматов заявил, что комитет, в котором он состоит, будет контролировать ход расследования.

Также политик ранее сообщил об отмене решения пермских депутатов, которые запретили в регионе кормить бездомных животных. Депутат потребовал от прокуратуры оценить законность такого запрета. Прокуратура поддержала запрос Бурматов.

«Кормите бездомных животных спокойно, это законно и правильно: надвигаются холода, и это поможет сохранить жизни десяткам тысяч хвостатых. А если вам кто-то что-то скажет по этому поводу или если ваши местные чиновники начнут инициативничать не в ту сторону, показывайте им это решение прокуратуры»

, – написал депутат.