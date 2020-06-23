Рашкин и лось: накажут ли депутата Госдумы за браконьерство? Зависит от изощрённости адвоката

Экс-депутат ГД Вячеслав Лысаков уверяет: таких вопросов не возникало бы, если в свое время приняли бы предложенный им закон о временной отмене иммунитета «спецсубъектов» – депутатов, судей, следователей и т.д. – в случае грубых нарушений ими ПДД.

– Под грубым нарушением ПДД имеется в том числе и управление авто в пьяном виде. То есть полицейские не имели права ни досматривать машину Рашкина, ни вообще предлагать ему пройти обследование?

– По сути да.

– И как доказать, что депутат виноват, если нельзя ничего с ним сделать? Сам Рашкин уверяет: чист, как стекло. А от освидетельствования отказался, так как никому не верит. Подстава, мол. Да и тушу лося вез сдавать, они с товарищем ее типа нашли… Получается, мы должны поверить ему на слово, только потому, что полицейские не имеют возможности проверить его заверения?

– Мы не знаем, как будут развиваться события.

Я бы посмотрел на ситуацию с двух сторон. С точки зрения морали, конечно, браконьерство – это неправильно и некрасиво.

А вот история самого Рашкина о том, что они с товарищем шли по лесу, увидели разделанного лося и взяли его, погрузили и поехали, чтобы сдать, в принципе, может быть рабочей для его адвоката.

С другой стороны, я знаю немало сюжетов, когда люди, которые, к примеру, незаконно обладают огнестрельным оружием, используют такие истории как прикрытие. Они ежедневно, меняя дату, пишут якобы заявление в полицию (шел, нашел, хочу сдать, прошу принять…). А если его задерживают, он говорит: это не мой пистолет, и доказывает свои якобы законные намерения вот такими заявлениями.

В случае с Рашкиным, думаю, такая гипотеза вполне может прокатить. Если не будет доказано обратное – что это он убил лося. Все-таки он ехал с охоты…

– Но ружья в его машине поначалу не нашли. Его потом обнаружили на месте разделки туши. И принадлежит оно именно Рашкину, как заявлено в сообщении ГУМВД

– Вот проведут экспертизу оружия и станет ясно: при делах депутат, или нет.

– Из новостей следует – дело все-таки возбуждено. Разве это возможно, если человек обладает иммунитетом?

– Насколько я видел, дело возбуждено по статье «Незаконная охота».

– Могут ли быть наказаны в итоге полицейские? За то, что досмотрели машину «спецсубъекта»?

– Да, вполне. Ведь ими были нарушены процессуальные нормы. Но, если подтвердится, что лось был убит из оружия, которое принадлежит Рашкину (или его товарищу), не думаю, что полицейских накажут.

– Но есть же исключение. Нельзя осматривать «спецсубъектов», задерживать их, арестовывать, досматривать их автомобили и помещения, где они находятся, кроме ситуации, когда человека застукали на месте преступления… А разве не застукали?

– Возможно, так будут трактовать и этот случай: в машине лежал труп животного, значит, это преступление, предусмотренное УК… Тут все зависит от изощренности адвоката Рашкина.

– Но, чтобы получить какие-то доказательства причастности депутата к браконьерству, надо взять смывы пороховых газов с его рук и одежды. И сделать это быстро. А как это возможно, если он под защитой иммунитета?

– Для того, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности, даже к участию в уголовном расследовании, должно быть разрешение прокурора. Другое дело, что практика показывает: Дума сдает депутатов. Я не помню ни одного случая, когда Госдума проголосовала бы против.

Происходит это так. Дают возможность выступить представителю Генпрокуратуры, дают слово депутату, которому инкриминируют что-то, и потом принимают решение…

– Но пока все это случится, уничтожатся все следы нарушения, если они были: и смывы пороховых газов надо брать по горячим следам, да и алкоголь из организма довольно быстро выветривается… И останется осадок: то ли и впрямь невиновен, то ли виноват по полной...

– Что касается пороховых газов. Смотрите, нашли оружие. Если будет доказано, что лось убит именно из него, тут будет достаточной просто принадлежность оружия. И по делу тогда пойдут и Рашкин, и его товарищ, как соучастники.

В любом случае Генпрокуратура будет просить снять с него иммунитет, для того, чтобы работать с Рашкиным в рамках уголовного расследования.

Что касается продувки на определение алкоголя. Он уже отказался от этого. По закону такой отказ (от проверки на месте) ненаказуем. А вот если же человек отказывается от проверки в медучреждении, это уже наказывается так же, как и управление в состоянии опьянения.

Но опять же, Рашкин ведь относится к категории «спецсубъектов», поэтому ни направить его на медобследование, ни отстранить от управления машиной сотрудники ГИБДД не имеют права.

– То есть даже априори нельзя считать, что он был выпимши? В отличие от обычных граждан, которые отказываются от медосвидетельствования и лишаются прав?

– Единственное, вокруг чего может интрига крутиться: примет ли Госдума в отношении Рашкина особое решение. По поводу каждого «спецсубъекта» должно быть особе решение той организации, в которой они работают.