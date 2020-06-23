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Рашкин и лось: накажут ли депутата Госдумы за браконьерство? Зависит от изощрённости адвоката

Единственное, вокруг чего может крутиться интрига, – примет ли нижняя палата в отношении Рашкина особое решение, считает экс-депутат Вячеслав Лысаков

Фото: Instagram / rashkinv

Экс-депутат ГД Вячеслав Лысаков уверяет: таких вопросов не возникало бы, если в свое время приняли бы предложенный им закон о временной отмене иммунитета «спецсубъектов» – депутатов, судей, следователей и т.д. – в случае грубых нарушений ими ПДД.

– Под грубым нарушением ПДД имеется в том числе и управление авто в пьяном виде. То есть полицейские не имели права ни досматривать машину Рашкина, ни вообще предлагать ему пройти обследование?

– По сути да.

И как доказать, что депутат виноват, если нельзя ничего с ним сделать? Сам Рашкин уверяет: чист, как стекло. А от освидетельствования отказался, так как никому не верит. Подстава, мол. Да и тушу лося вез сдавать, они с товарищем ее типа нашли… Получается, мы должны поверить ему на слово, только потому, что полицейские не имеют возможности проверить его заверения?

– Мы не знаем, как будут развиваться события.

Я бы посмотрел на ситуацию с двух сторон. С точки зрения морали, конечно, браконьерство – это неправильно и некрасиво.

А вот история самого Рашкина о том, что они с товарищем шли по лесу, увидели разделанного лося и взяли его, погрузили и поехали, чтобы сдать, в принципе, может быть рабочей для его адвоката.

С другой стороны, я знаю немало сюжетов, когда люди, которые, к примеру, незаконно обладают огнестрельным оружием, используют такие истории как прикрытие. Они ежедневно, меняя дату, пишут якобы заявление в полицию (шел, нашел, хочу сдать, прошу принять…). А если его задерживают, он говорит: это не мой пистолет, и доказывает свои якобы законные намерения вот такими заявлениями.

В случае с Рашкиным, думаю, такая гипотеза вполне может прокатить. Если не будет доказано обратное – что это он убил лося. Все-таки он ехал с охоты…

Но ружья в его машине поначалу не нашли. Его потом обнаружили на месте разделки туши. И принадлежит оно именно Рашкину, как заявлено в сообщении ГУМВД

– Вот проведут экспертизу оружия и станет ясно: при делах депутат, или нет.

Из новостей следует – дело все-таки возбуждено. Разве это возможно, если человек обладает иммунитетом?

– Насколько я видел, дело возбуждено по статье «Незаконная охота».

Могут ли быть наказаны в итоге полицейские? За то, что досмотрели машину «спецсубъекта»?

– Да, вполне. Ведь ими были нарушены процессуальные нормы. Но, если подтвердится, что лось был убит из оружия, которое принадлежит Рашкину (или его товарищу), не думаю, что полицейских накажут.

Но есть же исключение. Нельзя осматривать «спецсубъектов», задерживать их, арестовывать, досматривать их автомобили и помещения, где они находятся, кроме ситуации, когда человека застукали на месте преступления… А разве не застукали?

– Возможно, так будут трактовать и этот случай: в машине лежал труп животного, значит, это преступление, предусмотренное УК… Тут все зависит от изощренности адвоката Рашкина.

Но, чтобы получить какие-то доказательства причастности депутата к браконьерству, надо взять смывы пороховых газов с его рук и одежды. И сделать это быстро. А как это возможно, если он под защитой иммунитета?

– Для того, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности, даже к участию в уголовном расследовании, должно быть разрешение прокурора. Другое дело, что практика показывает: Дума сдает депутатов. Я не помню ни одного случая, когда Госдума проголосовала бы против.

Происходит это так. Дают возможность выступить представителю Генпрокуратуры, дают слово депутату, которому инкриминируют что-то, и потом принимают решение…

Но пока все это случится, уничтожатся все следы нарушения, если они были: и смывы пороховых газов надо брать по горячим следам, да и алкоголь из организма довольно быстро выветривается… И останется осадок: то ли и впрямь невиновен, то ли виноват по полной...

– Что касается пороховых газов. Смотрите, нашли оружие. Если будет доказано, что лось убит именно из него, тут будет достаточной просто принадлежность оружия. И по делу тогда пойдут и Рашкин, и его товарищ, как соучастники.

В любом случае Генпрокуратура будет просить снять с него иммунитет, для того, чтобы работать с Рашкиным в рамках уголовного расследования.

Что касается продувки на определение алкоголя. Он уже отказался от этого. По закону такой отказ (от проверки на месте) ненаказуем. А вот если же человек отказывается от проверки в медучреждении, это уже наказывается так же, как и управление в состоянии опьянения.

Но опять же, Рашкин ведь относится к категории «спецсубъектов», поэтому ни направить его на медобследование, ни отстранить от управления машиной сотрудники ГИБДД не имеют права.

То есть даже априори нельзя считать, что он был выпимши? В отличие от обычных граждан, которые отказываются от медосвидетельствования и лишаются прав?

– Единственное, вокруг чего может интрига крутиться: примет ли Госдума в отношении Рашкина особое решение. По поводу каждого «спецсубъекта» должно быть особе решение той организации, в которой они работают.

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