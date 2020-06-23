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Задержан депутат от КПРФ Валерий Рашкин, в его багажнике нашли мертвого лося

По словам Рашкина и его товарища, они обнаружили убитого зверя, решили его разделать и увезти с собой

Фото: Telegram-канал Baza

В Саратовской области в лесу остановили машину, за рулем которой находился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Об этом сообщает «Регион64» со ссылкой на информированный источник. 

По данным агентства, автомобиль Лада «Ларгус», оформленный на саратовское областное отделение КПРФ, остановили сотрудники местного охотнадзора ночью. За рулем находился Рашкин, вместе с ним был 49-летний мужчина. 

По словам Рашкина и его товарища, они обнаружили убитого лося, решили его разделать и увезти с собой. 

На опубликованном в интернете видео полицейский спрашивает Рашкина, не пьян ли он, депутат на видео был заторможен и шатался, тот ответил, что трезв.

Как отмечается, депутату предложили пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. 

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей для самки.

В отношении депутата Госдумы составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Теги: #КПРФ, #Рашкин

Рубрика: Общество

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