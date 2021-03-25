Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:24

Священник РПЦ и звонарь получили 18 и 12 лет колонии за растление 53 детей

Иеромонах Спиридон отправится в колонию строгого режима, но пока сохраняет сан. Суд признал его вину в растлении несовершеннолетних

Фото: "ВКонтакте"

Иеромонах Спиридон

Суд признал вину иеромонаха Русской православной церкви Спиридона (Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района в массовом сексуальном насилии над несовершеннолетними, в том числе не достигшими 14-летнего возраста. Он приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Работу с детьми священник вел с 2007 года.

Его помощник, звонарь Сергей Моос получил 12 лет колонии строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре, всего жертвами двух свещяннослужителей-педофилов стали 53 ребенка, передает РИА Новости. Настоятель храма участвовал в 51 преступном эпизоде, связанном с сексуальным насилием над детьми, а его помощник — в пяти. Два акта растления они совершили совместно «в составе группы лиц по предварительному сговору», уточнили «Вестям» в прокуратуре. 

У иеромонаха в ходе обыска была также изъята коллекция изделий «далеко не духовного предназначения». Свою вину священнослужители признали частично.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отец Спиридон отстранен РПЦ от службы, однако не лишен сана. В отношении этого дела проводится церковная проверка.

Теги: #РПЦ

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Политика 35 минут назад

Саакашвили госпитализировали из тюрьмы на вертолёте после месяца голодовки

Общество 37 минут назад

WhatsApp станет запускаться с компьютера без синхронизации с телефоном

Политика 1 час назад

Маргарита Симоньян «разрешила» Талибан* в России

Политика 1 час назад

Рашкин готов помочь Следственному комитету разобраться в деле о мёртвом лосе

Общество 1 час назад

Колонна беженцев движется к белорусско-польской границе. Польские войска – в боевой готовности

Общество 2 часа назад

«Это всех уже достало»: В Екатеринбурге родители вышли на митинг против дистанционного обучения

Общество 3 часа назад

«Поплатятся деньгами»: вирусолог поддержал амнистию для тех, кто купил сертификат о вакцинации

Общество 3 часа назад

Минпросвет: Ко всем инцидентам в школе надо привлекать комиссию по делам несовершеннолетних

Без рубрики 3 часа назад

Андрей Туманов про формирование изгороди из шиповника. Видео

Общество 5 часов назад

Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Политика 6 часов назад

Кремль не обсуждает сокращение срока QR-кодов и пока не готов оценивать эффект нерабочей недели

Общество 6 часов назад

ВЦИОМ: Россияне не поверили в оправдания Рашкина о мертвом лосе

Общество 7 часов назад

В России за сутки от коронавируса погибли 1190 человек

Общество 8 часов назад

США разрешили въезд всем привитым от коронавируса. Российские вакцины не считаются

Общество 9 часов назад

На портале «Госуслуг» сбой: QR-коды вакцинированных от ковида «обнулились»

Общество 10 часов назад

Очередной триумф российских киберспорсменов, продление ковид-каникул, антирекорд Байдена: главное к 8 ноября

Общество 12 часов назад

В столице 8 ноября ветрено и дождливо, ночью похолодает до нуля

Общество 1 день назад

После массовой драки со стрельбой в Домодедово полиция задержала «самых активных участников»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика