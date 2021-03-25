Священник РПЦ и звонарь получили 18 и 12 лет колонии за растление 53 детей

Суд признал вину иеромонаха Русской православной церкви Спиридона (Абрамова), настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района в массовом сексуальном насилии над несовершеннолетними, в том числе не достигшими 14-летнего возраста. Он приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Работу с детьми священник вел с 2007 года.

Его помощник, звонарь Сергей Моос получил 12 лет колонии строгого режима.

Как рассказали в прокуратуре, всего жертвами двух свещяннослужителей-педофилов стали 53 ребенка, передает РИА Новости. Настоятель храма участвовал в 51 преступном эпизоде, связанном с сексуальным насилием над детьми, а его помощник — в пяти. Два акта растления они совершили совместно «в составе группы лиц по предварительному сговору», уточнили «Вестям» в прокуратуре.

У иеромонаха в ходе обыска была также изъята коллекция изделий «далеко не духовного предназначения». Свою вину священнослужители признали частично.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отец Спиридон отстранен РПЦ от службы, однако не лишен сана. В отношении этого дела проводится церковная проверка.