Католическая церковь Франции «стыдится и ужасается» итогам расследования о педофилии в её рядах

Сегодня был опубликован итоговый доклад созданной в 2018 году специальной комиссии по выявлению фактов сексуального насилия, которому дети подвергались в результате действия священников и других церковных чинов с 1950 года во Франции.

Инициатором создания этой комиссии стала сама национальная Католическая церковь, она включала в свой состав священнослужителей и, основываясь на показаниях свидетелей, данных судов, полиции и внутренних документах, пришла к выводу, что за последние 70 лет во Франции 216 тысяч несовершеннолетних напрямую стали жертвами сексуального насилия со стороны служителей церкви. Всего же 330 тысяч детей подверглись сексуальному насилию священников в той или иной форме. При этом 80% жертв были мальчики.

Председатель комиссии, бывший вице-президент Госсовета Жан-Марк Сове считает, что до начала текущего тысячелетия церковь выражала лишь «глубокое и жестокое безразличие» по отношению к этой проблеме и теперь он требует от неё выплатить компенсации пострадавшим.

Президент Конференции католических епископов Франции, епископ Эрик де Мулен-Бофор в своем Twitter обратился к жертвам педофилии в церкви и попросил у них прощения, заявил, что испытал «стыд и ужас», узнав данные из доклада спецкомиссии, подтвердившего системный характер проблемы.