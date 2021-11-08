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«Это всех уже достало»: В Екатеринбурге родители вышли на митинг против дистанционного обучения

Чиновники уверяют, что все решения принимают директора школ, а родители уверены, что всё это незаконно и их позицию разделяет министр Кравцов

Фото: Скриншот из видео E1.ru

По разным оценкам от двадцати до сорока родителей школьников протестуют возле здания мэрии Екатеринбурга против объявленного перевода на удалённое обучение их детей. Они считают решение незаконным и уверены, что в дистанционном формате невозможно поддерживать необходимый уровень образования.

Разгонять несогласованный митинг власти не стали — вместо этого к родителям вышел глава городского департамента образования Константин Шевченко, пообещавший ответить на обращения в индивидуальном порядке. Он также заявил, что окончательное решение о переводе на дистант принимают не чиновники ведомства, а директора школ, получающие от них лишь рекомендации, передаёт E1.ru.

Речь идёт о рекомендациях директорам школ перевести учащихся 5-11 классов на дистант с 8 по 13 ноября. По мнению собравшихся у здания мэрии родителей, это противоречит законодательству. Как пояснила одна из лидеров протеста Ольга, по закону родителям должны дать выбор и в случае отказа от перевода на дистант, школа обязана обеспечить очное обучение.

Протестующие уже пообещали завтра привести своих детей в школы и записывать реакцию сотрудников на видео, если те откажутся их впускать. Они жалуются, что их даже не спросили о переводе на удалённую форму обучения, а также сомневаются, что он так же эффективен, как и очное образование: 

«Я хочу, чтобы мой ребёнок учился только очно, потому что необходимо общение с преподавателем. Дистант — это бесполезно»,

— сказал один из митингующих по имени Геннадий. Он сетует, что у него дома всего один компьютер, а детей двое — учиться в разных классах одновременно они не могут физически. Другая участника акции прокомментировала удалённую форму обучения словами: «Это всех уже достало».

Протестующие уверены, что в федеральном Министерстве просвещения с их позицией относительно обеспечения возможности очного обучения образовательным учреждением согласны и даже говорят, что располагают соответствующим ответом главы ведомства Сергея Кравцова.

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