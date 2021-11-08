«Это всех уже достало»: В Екатеринбурге родители вышли на митинг против дистанционного обучения

По разным оценкам от двадцати до сорока родителей школьников протестуют возле здания мэрии Екатеринбурга против объявленного перевода на удалённое обучение их детей. Они считают решение незаконным и уверены, что в дистанционном формате невозможно поддерживать необходимый уровень образования.

Разгонять несогласованный митинг власти не стали — вместо этого к родителям вышел глава городского департамента образования Константин Шевченко, пообещавший ответить на обращения в индивидуальном порядке. Он также заявил, что окончательное решение о переводе на дистант принимают не чиновники ведомства, а директора школ, получающие от них лишь рекомендации, передаёт E1.ru.

Речь идёт о рекомендациях директорам школ перевести учащихся 5-11 классов на дистант с 8 по 13 ноября. По мнению собравшихся у здания мэрии родителей, это противоречит законодательству. Как пояснила одна из лидеров протеста Ольга, по закону родителям должны дать выбор и в случае отказа от перевода на дистант, школа обязана обеспечить очное обучение.

Протестующие уже пообещали завтра привести своих детей в школы и записывать реакцию сотрудников на видео, если те откажутся их впускать. Они жалуются, что их даже не спросили о переводе на удалённую форму обучения, а также сомневаются, что он так же эффективен, как и очное образование:

«Я хочу, чтобы мой ребёнок учился только очно, потому что необходимо общение с преподавателем. Дистант — это бесполезно»,

— сказал один из митингующих по имени Геннадий. Он сетует, что у него дома всего один компьютер, а детей двое — учиться в разных классах одновременно они не могут физически. Другая участника акции прокомментировала удалённую форму обучения словами: «Это всех уже достало».

Протестующие уверены, что в федеральном Министерстве просвещения с их позицией относительно обеспечения возможности очного обучения образовательным учреждением согласны и даже говорят, что располагают соответствующим ответом главы ведомства Сергея Кравцова.