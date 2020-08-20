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Дистанционное обучение обвинили в снижении качества образования

Подробный аналитический доклад "Качество образования в пандемию" министерство представит на следующей неделе

Фото: Global Look Press

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что тотальное применение дистанционного формата обучения в высших учебных заведениях в период пандемии привело к снижению качества образования. Это выяснилось после проведенного в российских вузах исследования, о котором он рассказал на сессии Российской креативной недели, передает ТАСС.

Первый вывод, к которому пришел министр, стал таким: тотальное дистанционное обучение неприемлемо, поскольку оно ведет к снижению качества высшего образования. 

При этом второй его вывод говорит о том, что в высшем образовании в разумных пределах могут быть задействованы элементы удаленной работы, если это выполнено без потери качества. Третий вывод – это то, что «надо работать по контуру цифровой работы университетов». 

Фальков добавил, что подробный аналитический доклад «Качество образования в пандемию» министерство представит на следующей неделе. 

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