Министр просвещения Кравцов: Главный вывод – живые уроки в школе заменить нельзя

«Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки», — глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что проблемы с системой дистанционного образования он наблюдает не только как профильный министр, но и как отец.

По его словам, неполадок в ней избежать было нельзя и все это осознавали заранее, так как к полному переходу к удаленным занятиям школы и система образования были не готовы. Кроме перебоев в работе, которые, как отметил Кравцов в интервью «Коммерсанту», в первые дни пандемии наблюдались даже в YouTube и Netflix, сложности возникали и чисто технического характера — у отдельных семей не было возможности обеспечить ребенка необходимым для учебы оборудованием, хотя часть из них государство при поддержке различных организаций все же смогло обеспечить цифровыми устройствами. «Всем, думаю, не получится. Но самым нуждающимся — да. Уже получилось: сегодня почти 50 тысяч единиц техники уже передано ученикам, это очень много», — пояснил Кравцов.

Министр также отметил, что об отмене ЕГЭ речи не идет вовсе, его перенесут, но оно точно пройдет, когда появится такая возможность, новые даты будут объявлены после майских праздников.

По мнению Кравцова «несправедливо зачислять в вузы только на основании аттестата». «У нас очень разные школы. И пятерка в одной школе — это четверка или даже тройка в другой. Ну это ведь правда, давайте не будем делать вид, что этого нет», — призывает министр, отмечая, что «пятерку по физике в профильной физматшколе и пятерку по тому же предмету в обычной школе учителя ставят за совершенно разный усвоенный объем знаний». И прировнять эти результаты будет нечестно по отношению к школьникам: «мы просто обидим одних ребят и сломаем жизнь другим».

В качестве главного вывода из вынужденного эксперимента с переходом на дистанционную систему обучения министр выделил невозможность абсолютной замены «живых уроков в школе, общения детей друг с другом и с учителем»: «Может быть, я консерватор, но вот такой главный вывод сделал из пандемии. И как министр, и как отец».

«Я в последнее время часто слышу одну фразу: "Мы поняли ценность школы. Хотим в школу". Об этом говорят и дети, и родители. Сейчас очень хороший момент задуматься о том, в чем ценность школы как образовательного и социального института», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

Ранее Sobesednik.ru писал, что по мнению директора Федерального института развития образования РАНХиГС Максима Дулинова, для перехода на дистанционную форму обучения учителям необходимо пересматривать саму форму проведения занятий, так как «слушать видеолекцию длительностью более 15 минут никто не будет».