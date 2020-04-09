Депутат Евгений Бунимович: Отменить ЕГЭ легко. А что дальше?

На днях глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что начало сдачи ЕГЭ в выпускных классах перенесут с 25 мая на 8 июня. На сайте ведомства уже размещен проект расписания ЕГЭ в 2020-м. Между тем неясна позиция Министерства науки и высшего образования – перенесут ли так же и вступительные экзамены в вузы? И не потеряют ли выпускники целый год из-за того, что ведомства не могут согласовать позиции?

Уже слышны призывы вообще отменить ЕГЭ в этом году. С такой инициативой, к примеру, выступил первый зампред комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. Обсуждаем ситуацию с председателем комиссии по образованию Мосгордумы, педагогом Евгением Бунимовичем.

Евгений Бунимович / фото: Global Look Press

– Дети на нервах уже из-за дистанционного образования. А тут еще и такие потрясения перед выпускными. Причем ситуация неопределенности длится третью неделю. Неужели за это время нельзя было прийти к какому-то нормальному решению? Скажем, перенести все экзамены (и вступительные в вузы) на осень? И военкоматы не забыть предупредить, чтобы перенесли призыв...

– Больше всего, конечно, гнетет ситуация неопределенности. Понимаю тревогу школьников и их родителей. Но, увы, пока не вижу внятной программы.

Понятна также идея переноса экзаменов на время, когда будет более спокойная ситуация. Но, конечно, переносить нужно не только экзамены, но и обучение. А переносить учебный год на непонятно какой срок… Мне кажется, это еще хуже. Да и идея отмены экзамена не делает ситуацию яснее.

Единственная возможность, которую я вижу сегодня, – выпускникам продолжать готовиться в этих трудных условиях – пусть через тренинги, конференции, удаленно… Потому что, боюсь, в ближайшее время никакой определенности мы не услышим.

– Почему высшая школа не координирует свои действия с общеобразовательными?

– Здесь я согласен. Самое плохое в и без того непростой ситуации, что мы слышим противоречивые сигналы.

Чиновникам нужно быть честными и прямо сказать: «На этой неделе мы ничего не можем решить точно. Мы пока лишь пытаемся скоординировать ситуацию...» Но самое главное – они должны гарантировать, что будет принято внятное, адекватное и совместное с другими ведомствами решение.

– А они хотя бы пытаются? Такое впечатление, что чиновники от образования оказались настолько растерянными, что за три недели не смогли даже какой-то алгоритм действий выстроить.

– Мне кажется, они оказались не готовы не только к ситуации, но и к прямому честному разговору. Не готовы к открытости. Ведь могли бы сказать: «Мы ставим дату 8 июня предварительно, но пока в ней не уверены». Чтобы люди имели хоть какие-то ориентиры.

Сейчас, насколько я знаю, идет лихорадочная работа в самых разных кабинетах. И я сочувствую нашим чиновникам от образования – ведь сейчас это все надо на ходу шить белыми нитками, придумывать схему независимого экзамена. И чтобы эта схема была посильна и для школьников, и для семей, и была бы адекватна по результатам, вызывала доверие… Чтобы на основании этого экзамена выпускника могли принять в университет.

Есть страны, где независимый экзамен отработан гораздо лучше, чем у нас. И действует он дольше. Но и там сегодня не могут сказать точно, по какой схеме он будет проходить в нынешнем году. Единственное отличие: там все это говорится честно, внятно и открыто. И там идет серьезное обсуждение с экспертным сообществом.

У нас же я не видел еще ни одного ток-шоу, куда бы пригласили министров высшего и среднего образования, представителей Рособрнадзора, экспертов и депутатов, которые отвечают за законодательство в области образования. Не вижу ни одной попытки выработать решение публично. Ведь россияне должны понимать, почему принимается то или иное распоряжение. Для этого нужны вот такие обсуждения. А их нет вообще.

Это, повторю, трудная работа, и единственный способ здесь – быть открытым. Отменить-то экзамен можно. Это легко. А что дальше?

– Предлагается изменить форму экзамена. Чем не повод наконец отказаться от ЕГЭ, который все ругают?

– Да, в Госдуме звучат некоторые предложения на эту тему... Я, к слову, тоже предъявлял к ЕГЭ множество претензий. Но при всем том уверен, что на сегодня у нас нет другой объективной формы тестирования, к результатам которой было бы хоть какое-то доверие. Обратите внимание – не к содержанию, а к результатам. Поэтому заменять ЕГЭ, на мой взгляд, нечем. Все, чем мы сейчас второпях его заменим, будет хуже. А если это не вызовет доверие, то смысла в новой схеме, тем более созданной наспех, нет.