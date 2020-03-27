В Минпросвещения назвали новую дату начала проведения ЕГЭ

Министерство просвещения РФ сообщило о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мерами, которые принимаются для борьбы с распространением болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, в качестве новой даты начала ЕГЭ назначено 8 июня.

Напомним, что в связи с принятыми против пандемии мерами все школы в Москве и ряде других регионов на настоящий момент закрыты, а до 5 апреля все учащиеся будут отправлены на каникулы. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин ранее призвал все регионы последовать примеру столицы и перенять все меры, принимаемые там.