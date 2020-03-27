Мишустин призвал регионы последовать примеру Москвы в борьбе с коронавирусом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал регионы перенять практики, принимаемые в Москве, по противодействию распространению коронавируса, передает ТАСС.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — пояснил он во время встречи координационного совета.

Премьер также выделил наиболее действенные ограничения, вводимые для борьбы с распространением эпидемии в других странах. По его словам, лишь с помощью «ограничение въезда в страну, мобильности населения, а также самоизоляции» в России удастся пресечь дальнейший рост числа заразившихся.

Также Мишустин уверен, что в правительству «удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий».