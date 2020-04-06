В думском комитете по образованию и науке выступили за отмену ЕГЭ в 2020 году

В Госдуме предложили отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

С соответствующим заявлением обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, передает «Интерфакс».

«Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году», – заявил Смолин в ходе совещания думской фракции КПРФ с премьер-министром.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о переносе ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19 в стране. Согласно опубликованному сегодня, 6 апреля, проекту приказа министерства, ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, обязательный экзамен по математике – на 15 июня, по обществознанию и химии – на 22 июня.