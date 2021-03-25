WhatsApp станет запускаться с компьютера без синхронизации с телефоном

В бета-версии мессенджера WhatsApp уже появилась возможность использовать приложение с компьютера или ноутбука без постоянной привязки к смартфону. Устройство необходимо будет связать с аккаунтом через телефон лишь единожды — сейчас для запуска мессенджера на ПК требуется каждый раз синхронизировать приложение со смартфоном.

О том, что такая функция уже доступна для пользователей, скачавших бета-версию приложения, пишет издание Ubergizmo. Как следует из публикации, теперь доступ к мессенджеру останется на устройствах, даже если смартфон выключен или утерян.

Впрочем, пока в новой версии приложения есть значительная недоработка — видео- и аудиозвонки в нем осуществляются лишь между устройствами с такой же бета-версией, а связаться таким образом со старой версией мессенджера пока нельзя. Однако разработчики обещают исправить эту недоработку.