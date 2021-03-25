Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:00

WhatsApp станет запускаться с компьютера без синхронизации с телефоном

Запомнить новое устройство нужно будет лишь в первый раз, а потом смартфон не понадобится. Пока это лишь в бета-версии

Фото: Global Look Press

В бета-версии мессенджера WhatsApp уже появилась возможность использовать приложение с компьютера или ноутбука без постоянной привязки к смартфону. Устройство необходимо будет связать с аккаунтом через телефон лишь единожды — сейчас для запуска мессенджера на ПК требуется каждый раз синхронизировать приложение со смартфоном.

О том, что такая функция уже доступна для пользователей, скачавших бета-версию приложения, пишет издание Ubergizmo. Как следует из публикации, теперь доступ к мессенджеру останется на устройствах, даже если смартфон выключен или утерян.

Впрочем, пока в новой версии приложения есть значительная недоработка — видео- и аудиозвонки в нем осуществляются лишь между устройствами с такой же бета-версией, а связаться таким образом со старой версией мессенджера пока нельзя. Однако разработчики обещают исправить эту недоработку.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 часа назад

Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Политика 28 минут назад

Саакашвили госпитализировали из тюрьмы на вертолёте после месяца голодовки

Политика 1 час назад

Маргарита Симоньян «разрешила» Талибан* в России

Политика 1 час назад

Рашкин готов помочь Следственному комитету разобраться в деле о мёртвом лосе

Общество 1 час назад

Колонна беженцев движется к белорусско-польской границе. Польские войска – в боевой готовности

Общество 2 часа назад

«Это всех уже достало»: В Екатеринбурге родители вышли на митинг против дистанционного обучения

Общество 3 часа назад

«Поплатятся деньгами»: вирусолог поддержал амнистию для тех, кто купил сертификат о вакцинации

Общество 3 часа назад

Минпросвет: Ко всем инцидентам в школе надо привлекать комиссию по делам несовершеннолетних

Без рубрики 3 часа назад

Андрей Туманов про формирование изгороди из шиповника. Видео

Общество 4 часа назад

Священник РПЦ и звонарь получили 18 и 12 лет колонии за растление 53 детей

Общество 5 часов назад

Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Политика 5 часов назад

Кремль не обсуждает сокращение срока QR-кодов и пока не готов оценивать эффект нерабочей недели

Общество 6 часов назад

ВЦИОМ: Россияне не поверили в оправдания Рашкина о мертвом лосе

Общество 7 часов назад

В России за сутки от коронавируса погибли 1190 человек

Общество 7 часов назад

США разрешили въезд всем привитым от коронавируса. Российские вакцины не считаются

Общество 9 часов назад

На портале «Госуслуг» сбой: QR-коды вакцинированных от ковида «обнулились»

Общество 10 часов назад

Очередной триумф российских киберспорсменов, продление ковид-каникул, антирекорд Байдена: главное к 8 ноября

Общество 12 часов назад

В столице 8 ноября ветрено и дождливо, ночью похолодает до нуля

Общество 1 день назад

После массовой драки со стрельбой в Домодедово полиция задержала «самых активных участников»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика