«Пока ничего не выросло»: Глава ХМАО уже шесть раз привилась «Спутником»

Губернатор Ханты-Мансийского административного округа Наталья Комарова ввела себе уже шесть доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом она заявила во время встречи с депутатами Урая. Всё это происходит в рамках эксперимента, в котором глава субъекта принимает участие в качестве подопытной.

«Ко мне личных претензий не может быть. Я лично — [привилась] со всеми. Пока ничего не выросло. Думаю, все обойдется. Даже не дай бог что, все равно на пользу всем другим людям», — передает слова губернатора Znak.com.

Также г-жа Комарова отметила, что её участие в эксперименте никак не отражается на решениях о возможном введении локадауна, так как соответствующие рекомендации ей выдает местный Роспотребнадзор: «Принимаю решения исходя из решений главного санитарного врача. Нравится — не нравится, красавица — не красавица. У меня выбора нет. Я должностное лицо».