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«Поплатятся деньгами»: вирусолог поддержал амнистию для тех, кто купил сертификат о вакцинации

Ученый считает, что напрасно потраченные деньги - это уже наказание

Фото: АГН "Москва"

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил провести «амнистию» для россиян, купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Но с условием, чтобы граждане в течение двух недель сделали настоящую прививку. Тогда они, по мысли депутата, освобождаются от ответственности за использование фальшивки.

В интернете сразу разгорелись споры. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский поддержал предложение думца.

-Амнистия для купивших сертификат возможна. Пусть они поплатятся напрасно потраченными деньгами,считает эксперт.

При этом профессор подчеркнул, что для продающих поддельные сертификаты о вакцинации послаблений быть не должно.

-Никакой амнистии тем, кто продаёт сертификаты, быть не должно — это уголовное преступление, - заметил вирусолог NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что российскими специалистами был создан тест, позволяющий вычислить граждан с купленным сертификатом. В их крови не будет антител к аденовирусу Ad26, который является обязательным компонентом вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Рубрика: Общество

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