Маргарита Симоньян «разрешила» Талибан* в России
Сайт канала RT перестал маркировать организацию как враждебную для РФ, несмотря на список ФСБ
21 октября, в ходе Валдайского форума, Владимир Путин сказал, что Россия движется к исключению Талибана из списков террористов.
Несмотря на то, что этого ещё не произошло, 8 ноября сайт канала Russia Today (главный редактор - Маргарита Симоньян), изменили маркировку для организации.
В новости от 7 часов утра «Талибы обсудили с представителем ООН ситуацию в Афганистане» на сайте канала RT (входит в холдинг “Россия Сегодня”) организация была промаркирована так:
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
В новости от 16 часов дня "Посол России в Кабуле назвал нормальными отношения с МИД Афганистана" уже всё иначе:
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Один из телеграм-каналов Ксении Собчак «Осторожно, новости» показал официальное письмо с запретом сотрудникам всего холдинга МИА «Россия Сегодня», называть Талибан запрещённой в России организацией. Судя по всему, решение было принято после 12 часов дня. На сайте Радио «Спутник», Талибан был «запрещён в России» ещё в 11:13, а в 12:54 на сайте РИА Новости - уже нет. Оба медиа-ресурса входят в МИА «Россия Сегодня».
При этом в федеральном списке организаций, признанных Верховным судом РФ террористическими, «Талибан» все ещё числится.