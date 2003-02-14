Маргарита Симоньян «разрешила» Талибан* в России

21 октября, в ходе Валдайского форума, Владимир Путин сказал, что Россия движется к исключению Талибана из списков террористов.

Несмотря на то, что этого ещё не произошло, 8 ноября сайт канала Russia Today (главный редактор - Маргарита Симоньян), изменили маркировку для организации.

В новости от 7 часов утра «Талибы обсудили с представителем ООН ситуацию в Афганистане» на сайте канала RT (входит в холдинг “Россия Сегодня”) организация была промаркирована так:

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

В новости от 16 часов дня "Посол России в Кабуле назвал нормальными отношения с МИД Афганистана" уже всё иначе:

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Один из телеграм-каналов Ксении Собчак «Осторожно, новости» показал официальное письмо с запретом сотрудникам всего холдинга МИА «Россия Сегодня», называть Талибан запрещённой в России организацией. Судя по всему, решение было принято после 12 часов дня. На сайте Радио «Спутник», Талибан был «запрещён в России» ещё в 11:13, а в 12:54 на сайте РИА Новости - уже нет. Оба медиа-ресурса входят в МИА «Россия Сегодня».