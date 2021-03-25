У талибов прекрасные виды на Москву

22 сентября СМИ сообщили о задержании представителей движения Талибан* в Екатеринбурге. Среди них оказались несколько таджиков и один россиянин, которые были заподозрены в подготовке терактов “против иноверцев”.

Спустя несколько недель представители российской власти снова встретились с членами Талибана* - в Москве, но ни о каких задержаниях речи идти уже не могло. Встречи, организованные МИД России, проходили в рамках консультаций по Афганистану. Уже после ее начала Владимир Путин выступил на Валдайском форуме и сказал, что позиция России заключается в том, чтобы двигаться в сторону исключения Талибана из числа террористических организаций.

Зам.председателя временного правительства исламской республики Абдула Салам Ханафи, а также несколько глав основных ведомств, заселили в Президент-Отель. Четырехзвездочная гостиница в центре Москвы находится под Управлением делами президента. Перед переговорами, которые проходили в главном конференц-зале, в гостинице (судя по сайту госзакупок) решили обновить интерьер ресторана “Ассамблея” - заказали ограждения балкона на открытой веранде и новые светильники. Отмечать “движение в сторону исключения” можно в уютной обстановке.

Судя по записи в Instagram арабского журналиста Абдуали Рейзае, глава МИД Сергей Лавров высоко оценил усилия талибов по стабилизации ситуации в Афганистане, но высказал беспокойство из-за проблем наркотиков в регионе и атак ИГИЛ (запрещен в России). Судя по фото из отеля, талибы чувствовали себя немного не в своей тарелке и робели от количества камер с микрофонами. Ещё освоятся.

Совсем недавно в номерах Президент-Отеля, откуда открывается роскошный вод на Москву-реку, две недели жили российские олимпийцы - они выдерживали карантин перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле. Хорошо, что две делегации не пересеклись по времени - талибы жестко порицают женский спорт. В то время, пока новое руководство Афганистана находилось в Москве, в соцсети был выложен ролик с казнью афганской волейболистки Махаджабид Хакими. Спортсменка была обезглавлена в Кабуле. Возможно кто-то из делегатов даже запустил этот ролик у себя на телефоне - для дорогих гостей в Президент-Отеле прекрасно работает WiFi.

*- пока ещё признан террористической организацией