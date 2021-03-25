Талибы просят Россию помочь со снятием санкций ООН

Москву просят стать посредником в переговорах между ООН и Афганистаном и помочь стране в восстановлении. Об этом заявил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана и представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид, передает «РИА Новости».

«Она (Россия) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», – сказал Муджахид и добавил, что новое правительство Афганистана рассчитывает на положительные результаты на предстоящих заседаниях ООН.

Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя рассказал, что снятие санкций с Афганистана пока не обсуждается, однако этот вопрос рано или поздно все равно придется решать.

*Талибан – террористическая организация, запрещенная в России.