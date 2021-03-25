Захарова: Талибан* приедет в Москву на консультацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Россию едет делегация «Талибана» (запрещённая в России организация) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Об этом она сообщила в ходе брифинга на полях III Евразийского женского форума.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании Московского формата консультаций по Афганистану», – цитирует Захарову News.ru.

Она также сообщила, что надеется на то, что талибы смогут без внешней поддержки справиться с террористами «Исламского государства» (запрещённая в России организация) и подчеркнула, что в России обеспокоены активностью ИГ в этой стране.