Спортсменам, вернувшимся из Токио, придется провести в четырех стенах 8 дней. Этого нужно для того, чтобы провести встречу с президентом, которая назначена на 10 сентября. Об ограничениях перед торжественной церемонией стало известно из инстаграма Ангелины Мельниковой. Чемпионка подробно рассказала об этом в своем сториз.

Спортсменов поселили в “Президент-отеле” с видом на Москву-реку и памятник Петру I.

Мы отследили все посты наших призеров, чтобы узнать, как они проводят время в изоляции.