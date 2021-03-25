Вчера, в 23:48

Бег по комнате в ожидании Путина. Как олимпийцы развлекаются на карантине перед награждением в Кремле

“Собеседник” изучил соцсети наших призеров

Фото: Instagram

Спортсменам, вернувшимся из Токио, придется провести в четырех стенах 8 дней. Этого нужно для того, чтобы провести встречу с президентом, которая назначена на 10 сентября. Об ограничениях перед торжественной церемонией стало известно из инстаграма Ангелины Мельниковой. Чемпионка подробно рассказала об этом в своем сториз.

Спортсменов поселили в “Президент-отеле” с видом на Москву-реку и памятник Петру I. 

Мы отследили все посты наших призеров, чтобы узнать, как они проводят время в изоляции.

Ангелина Мельникова

Спортивная гимнастика. Золото и бронза.

Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка продолжает описывать быт на карантине. Девушка взяла с собой в номер скакалку и грузы, чтобы не терять форму. Этого Ангелине показалось мало и она начала бегать круговые кроссы по комнате.

- Готова читать сообщения в директ “ты ненормальная”, - комментит Ангелина.

Никита Нагорный

Спортивная гимнастика. Золото и бронза.

Фото: Instagram

Один из самых узнаваемых героев Олимпиады Никита Нагорных тоже решил не расслабляться и взять с собой скакалку. 

“Когда тренироваться начнешь?”, - спрашивают подписчики.
“Я и не заканчивал”, - отвечает Никита.

Надеемся, у наших гимнастов нет соседей снизу. В перерывах между тренировками Никита смотрит сториз других спортсменов и радуется за боксеров, которым подарили после Чемпионата мира новые автомобили. По словам гимнаста, какие машины достанутся олимпийцам 10 сентября, они ещё не знают.

Давид Белявский

Спортивная гимнастика. Золото.

Фото: Instagram

Ещё один гимнаст - Давид Белявский решил освоить кубик Рубика. Правда, кажется, скоро заскучал от этого занятия. В следующем сториз он обещает подписчикам прыгнуть сальто в туфлях. Видимо, в тех самых, которые Давид собирается надеть на прием к президенту.

Владислав Ларин

Тхэквондо. Золото.

Фото: Instagram

Мастер боевых искусств делится опытам с начинающими спортсменами - отвечает на их вопросы по видео.

Марина Голядкина

Синхронная плавание. Золото.

Фото: Instagram

Представительница самого победоносного вида спорта, кажется, проводит время на карантине активнее всех.

- Перед встречей с Владимиром Владимировичем нам нужно просидеть на карантине 8 дней. Я считаю, что это время для самопознания и саморазвития, - говорит синхронистка.

- Мой план на день: проснуться, размяться, сделать йогу, потом английский, курс по финансам, потом почитать книгу по психологии, потом испанский, потом если останется время, почитать свою любимую книгу. - делится Марина.

Александра Пацкевич

Синхронное плавание. Золото.

Фото: Instagram

Александра показывает подписчикам, как олимпийцам доставляют еду в номер. Пока длится карантин, запрещено перемещаться даже с персоналом гостиницы. 

Александра радуется, что впервые с самых Олимпийских игр она может просыпаться не по будильнику. Днем спортсменка продвигает свои мастер-классы для детей и постит рекламу курсов английского языка.

Алла Шишкина

Синхронное плавание. Золото.

Фото: Instagram

Ещё одна синхронистка - Алла Шишкина из-за обилия свободного времени впадает в мечтательное настроение. Но это ещё не всё. Девушка продвигает новый календарь с фотографиями девушек из нашей команды по синхронному плаванию. 

“С понедельника цена повышается”, - предупреждает Алла.

Мария Шурочкина

Синхронное плавание. Золото.

Фото: Instagram

Мария просто спасается от скуки любыми возможными средствами.

-Коротко о моём времяпровождении, - комментирует она сама себя.

На других видео девушка с удовольствием зевает и читает книги, закутавшись в одеяло. Завидуем.

Елена Орябинская

Академическая гребля. Серебро.

Фото: Instagram
- Выходить из номера нельзя, пока не придет первый ПЦР-тест, - рассказывает спортсменка.

Судя по виду из окна, она, почему-то, находится не в “Президент-отеле”, а в другом месте, больше похожем на спортивную базу.  

Неизвестно, насколько торжественно будут принимать спортсменов в Кремле, но хочется надеяться, что всё того стоило.

Чемпионы по премиальным. Сколько олимпийцы заработали на победах?
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 2 дня назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Культура и ТВ 2 часа назад

"В ожидании привива": художник без согласования повесил картину рядом с пунктом вакцинации

Культура и ТВ 3 часа назад

МХТ имени Чехова устроил звёздный сбор труппы: фоторепортаж Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 6 часов назад

Воссоединившаяся ABBA собрала за сутки 8 млн просмотров

Шоу-бизнес 7 часов назад

Звезда "Дикого Ангела" Факундо Арана хочет сняться с Козловским и дает советы Петрову

Культура и ТВ 7 часов назад

Телеведущий Андрей Норкин женился через год после смерти жены

Шоу-бизнес 7 часов назад

Измотался, ухаживая за Заворотнюк: Петра Чернышева перестали узнавать

Спорт 7 часов назад

"Успокойтесь, хватило нам уже Олимпиад – до сих пор огребаем": в сети не в восторге от заявления Путина

Шоу-бизнес 7 часов назад

Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель вышла замуж за стриптизера

Культура и ТВ 8 часов назад

Марина Казанкова об отборе актрис-космонавток: Пересильд проходила всё как танк!

Культура и ТВ 9 часов назад

"Дело не в спектаклях". Худрук МХТ объяснил снятие с афиш спектаклей Константина Богомолова

Спорт 10 часов назад

Российская сборная обновила рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх

Культура и ТВ 10 часов назад

"Он позвал ее": знакомый семьи назвал причину смерти Агамировой вслед за Сличенко

Шоу-бизнес 10 часов назад

Продюсер песни "Третье сентября" раскрыл секрет ее популярности

Шоу-бизнес 11 часов назад

Снова инвалидное кресло: Анита Цой в Турции угодила в "казус"

Шоу-бизнес 11 часов назад

Сергей Астахов раскрыл причину разрыва романа с Еленой Кориковой

Шоу-бизнес 11 часов назад

Анастасия Волочкова: "Если кого-то интересуют реальные снимки моей попы, я пришлю"

Шоу-бизнес 12 часов назад

Азиза: "Моя свекровь - жертва, а не аферистка!"

Шоу-бизнес 12 часов назад

"Все извиняются": подруга рассказала о состоянии Азизы после шоу Малахова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика