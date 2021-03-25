Бег по комнате в ожидании Путина. Как олимпийцы развлекаются на карантине перед награждением в Кремле
“Собеседник” изучил соцсети наших призеров
Спортсменам, вернувшимся из Токио, придется провести в четырех стенах 8 дней. Этого нужно для того, чтобы провести встречу с президентом, которая назначена на 10 сентября. Об ограничениях перед торжественной церемонией стало известно из инстаграма Ангелины Мельниковой. Чемпионка подробно рассказала об этом в своем сториз.
Спортсменов поселили в “Президент-отеле” с видом на Москву-реку и памятник Петру I.
Мы отследили все посты наших призеров, чтобы узнать, как они проводят время в изоляции.
Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика. Золото и бронза.
Олимпийская чемпионка продолжает описывать быт на карантине. Девушка взяла с собой в номер скакалку и грузы, чтобы не терять форму. Этого Ангелине показалось мало и она начала бегать круговые кроссы по комнате.
- Готова читать сообщения в директ “ты ненормальная”, - комментит Ангелина.
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика. Золото и бронза.
Один из самых узнаваемых героев Олимпиады Никита Нагорных тоже решил не расслабляться и взять с собой скакалку.
“Когда тренироваться начнешь?”, - спрашивают подписчики.
“Я и не заканчивал”, - отвечает Никита.
Надеемся, у наших гимнастов нет соседей снизу. В перерывах между тренировками Никита смотрит сториз других спортсменов и радуется за боксеров, которым подарили после Чемпионата мира новые автомобили. По словам гимнаста, какие машины достанутся олимпийцам 10 сентября, они ещё не знают.
Давид Белявский
Спортивная гимнастика. Золото.
Ещё один гимнаст - Давид Белявский решил освоить кубик Рубика. Правда, кажется, скоро заскучал от этого занятия. В следующем сториз он обещает подписчикам прыгнуть сальто в туфлях. Видимо, в тех самых, которые Давид собирается надеть на прием к президенту.
Владислав Ларин
Тхэквондо. Золото.
Мастер боевых искусств делится опытам с начинающими спортсменами - отвечает на их вопросы по видео.
Марина Голядкина
Синхронная плавание. Золото.
Представительница самого победоносного вида спорта, кажется, проводит время на карантине активнее всех.
- Перед встречей с Владимиром Владимировичем нам нужно просидеть на карантине 8 дней. Я считаю, что это время для самопознания и саморазвития, - говорит синхронистка.
- Мой план на день: проснуться, размяться, сделать йогу, потом английский, курс по финансам, потом почитать книгу по психологии, потом испанский, потом если останется время, почитать свою любимую книгу. - делится Марина.
Александра Пацкевич
Синхронное плавание. Золото.
Александра показывает подписчикам, как олимпийцам доставляют еду в номер. Пока длится карантин, запрещено перемещаться даже с персоналом гостиницы.
Александра радуется, что впервые с самых Олимпийских игр она может просыпаться не по будильнику. Днем спортсменка продвигает свои мастер-классы для детей и постит рекламу курсов английского языка.
Алла Шишкина
Синхронное плавание. Золото.
Ещё одна синхронистка - Алла Шишкина из-за обилия свободного времени впадает в мечтательное настроение. Но это ещё не всё. Девушка продвигает новый календарь с фотографиями девушек из нашей команды по синхронному плаванию.
“С понедельника цена повышается”, - предупреждает Алла.
Мария Шурочкина
Синхронное плавание. Золото.
Мария просто спасается от скуки любыми возможными средствами.
-Коротко о моём времяпровождении, - комментирует она сама себя.
На других видео девушка с удовольствием зевает и читает книги, закутавшись в одеяло. Завидуем.
Елена Орябинская
Академическая гребля. Серебро.
- Выходить из номера нельзя, пока не придет первый ПЦР-тест, - рассказывает спортсменка.
Судя по виду из окна, она, почему-то, находится не в “Президент-отеле”, а в другом месте, больше похожем на спортивную базу.
Неизвестно, насколько торжественно будут принимать спортсменов в Кремле, но хочется надеяться, что всё того стоило.