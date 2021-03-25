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Чемпионы по премиальным. Сколько олимпийцы заработали на победах?

Определяем курс олимпийского золота к рублю

Фото: Russian Look

Эта неделя выдалась для олимпийцев особенно приятной. Спортсмены вернулись домой из Токио принимать благодарность и награды - на Красной площади, в Кремле и в областных администрациях. Во вторник после специального указа Владимира Путина, победители Олимпиады получили государственные ордена. Кроме этого спортсменам полагаются и денежные премии.

Согласно специальному Постановлению правительства РФ, за золотую медаль - 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за серебро - 1,7 миллиона. Общая сумма государственных премий, которые заработали наши олимпийцы, — 405,9 миллионов рублей.

Плюс к этому, доморощенным призерам, готовы добавить сверху власти родного региона. И здесь уже размер благодарности каждый губернатор определяет по своему.

1 место
Виталина Бацарашкина, стрельба
(2 золота, 1 серебро)
18 миллионов рублей

Фото: Instagram

Омичка Виталина Бацарашкина, которая привезла из Токио три медали, вместе с федеральными выплатами получит еще и поощрение от губернатора Александра Буркова - по три миллиона за каждое “золото” и 1,5 миллиона за серебряную медаль. Кроме того, ей присвоено звание почетного гражданина Омска. Вероятно, и это еще не все. Бацарашкина не только стала двукратной олимпийской чемпионкой, но и побила два олимпийских рекорда. Тренер спортсменки Владимир Исаков получил 3,75 миллиона рублей. Больше из тренеров на этой Олимпиаде не поднял никто.

2 место
Денис Аблязин, спортивная гимнастика
(1 золото, 1 серебро)
13,5 миллионов рублей

Фото: Instagram

Аблязин стал одним из героев мужской команды по спортивной гимнастике и заработал больше остальных. Всё потому, что новый ВРИО губернатора Пензенской области Олег Мельниченко расщедрился на 7 миллионов для спортсмена, перекрыв бонус из федерального бюджета. Тренеру Аблязина Анатолию Олушеву теперь будет пожизненно выплачиваться ежемесячная пенсия в 50 тысяч рублей.

3 место
Евгений Рылов, плавание
(2 золота, 1 серебро)
11,4 миллиона рублей

Фото: Instagram

Власти Московской области добавили своему спортсмену 1 миллион рублей за победу. Столько же получил его наставник - заслуженный тренер России Андрей Шишин. По прибытию на Родину спортсмена еще раз наградили в подмосковных Горках, и на этот раз уже включили гимн России, которого наша сборная была лишена в Токио.

4 место
Ангелина Мельникова, гимнастика
(1 золото, 2 бронзы)
10,2 миллиона рублей

Фото: Instagram

Мельникова стала единственным представителем Воронежской области на Олимпиаде, но привезла с Игр столько медалей, что хватило бы на троих. Из областного бюджета ей добавили 1,4 миллиона рублей. Тренер спортсменки - Наталья Ишкова получила 700 тысяч.

5 место
София Позднякова
(2 золота)
10 миллионов рублей

Фото: Instagram

Дочь главы Олимпийского комитета России получила региональные премиальные от властей Новосибирска. По распоряжению губернатора Андрея Травникова для местных медалистов запасли по 2 млн рублей за золото, 1,5 - за серебро и 1 млн - за бронзу. Кроме того, победителю здесь полагается ещё и субсидия на квартиру.  Этот суперприз достался не только Поздняковой, но и лучнице Светлане Гомобоевой, которая привезла серебряную медаль.

А как же автомобили?

Традиция дарить автомобили олимпийцам на этот раз, кажется, будет прервана. Спортсмены уже разъехались по родным регионам и снова собрать их на Красной площади для выдачи ключей слишком сложно.

Первый раз призеры Олимпийских игр получили машины в 2010 году, после Игр в Ванкувере. За 10 лет марки менялись несколько раз. Спортсменам дарили то Audi, то Mercedes, то BMW. Ответственным за покупку авто был “Фонд поддержки олимпийцев России”, куда входят богатейшие представители страны, начиная с Романа Абрамовича. Однако, в последние годы всё чаще выяснялось, что многие спортсмены продают олимпийские подарки, не откатав на них и 100 километров.

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