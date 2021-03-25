Чемпионы по премиальным. Сколько олимпийцы заработали на победах?

Эта неделя выдалась для олимпийцев особенно приятной. Спортсмены вернулись домой из Токио принимать благодарность и награды - на Красной площади, в Кремле и в областных администрациях. Во вторник после специального указа Владимира Путина, победители Олимпиады получили государственные ордена. Кроме этого спортсменам полагаются и денежные премии.

Согласно специальному Постановлению правительства РФ, за золотую медаль - 4 миллиона рублей, за серебряную - 2,5 миллиона, за серебро - 1,7 миллиона. Общая сумма государственных премий, которые заработали наши олимпийцы, — 405,9 миллионов рублей.

Плюс к этому, доморощенным призерам, готовы добавить сверху власти родного региона. И здесь уже размер благодарности каждый губернатор определяет по своему.