5 звезд олимпийской сборной России, которых стыдно не знать

1. Светлана Ромашина - синхронное плавание

Ромашина - лидер команды, которая не знает , что такое проигрыш. В ее копилке 21 золото Чемпионатов мира и пять золотых олимпийских медалей — больше в синхронном плавании нет ни у кого. В Японии она попытается добыть ещё две, выступив и в дуэте и в паре, так чтобы оторваться от преследователей на много лет вперед.

Главный старт: 7 августа (группы, финал)