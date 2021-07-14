5 звезд олимпийской сборной России, которых стыдно не знать
Кого из наших атлетов будут обсуждать в ближайшие две недели
Согласно свежему опросу ВЦИОМ, 97% (!) россиян не знают ни одного спортсмена олимпийской сборной России. После Игр в Токио ситуация должна изменится. Некоторые наши атлеты могут вписать себя в историю.
1. Светлана Ромашина - синхронное плавание
Ромашина - лидер команды, которая не знает , что такое проигрыш. В ее копилке 21 золото Чемпионатов мира и пять золотых олимпийских медалей — больше в синхронном плавании нет ни у кого. В Японии она попытается добыть ещё две, выступив и в дуэте и в паре, так чтобы оторваться от преследователей на много лет вперед.
Главный старт: 7 августа (группы, финал)
2. Даниил Медведев - большой теннис
Медведев — это Кафельников и Сафин наших дней. Лучший российский теннисист, подходит к Олимпиаде в статусе второго игрока планеты. В мировом рейтинге ATP Даниил уступает только сербу Новаку Джоковичу. За последние два года он успел дважды сыграть в финалах турниров Большого шлема. Медведев еще и один из самых раздражительных теннисистов. Он ломает ракетки не менее зрелищно, чем в свое время тот же Марат Сафин.
Главный старт: 1 августа (возможно попадание в финал)
3. Софья Великая - фехтование
Софья представляет не популярную, но очень важную спортивную дисциплину. По крайней мере, с тех пор как бывшие фехтовальщики стали занимать главные руководящие посты в российском спорте. После победы на Олимпиаде в Рио, декретного отпуска и рождения двух детей, Великая тоже могла бы занять один из высоких кабинетов в Олимпийском комитете, но решила выступать дальше. Вернувшись в спорт, Софья уже успела выиграть четыре медали Чемпионатов мира и останавливаться на этом не планирует.
Главный старт: 31 июля (командная сабля)
4. Мария Ласицкене - прыжки в высоту
Мария - главная звезда российской сборной. Единственная, кого смогли назвать хоть несколько участников опроса ВЦИОМа. К играм спортсменка подходит с накопленной злостью в адрес российских чиновников, из-за которых она пропустила Игры в Рио (легкоатлетов тогда отстранили). После этого Мария успела выиграть два чемпионата мира и чемпионат Европы. К Олимпиаде в Токио у нее появились серьезные конкуренты. Например, Ярослава Магучих из Украины. Однако, наша спортсменка всё равно является фаворитом.
Главный старт: 7 августа (прыжки в высоту)
5. Юлия Ефимова - плавание
Эти Игры скорее всего станут дембельским аккордом в олимпийской карьере Ефимовой. Юлия не сможет выступить на своей коронной дистанции в 200 метров брассом. В других заплывах она не будет главным фаворитом на дорожке. Однако, в том, что она успеет дать несколько откровенных интервью, выложить десяток провокативных фото в Инстаграм и, в результате, окажется в центре внимания СМИ, можно даже не сомневаться.
Главный старт: 27 июля (100 метров, брасс)