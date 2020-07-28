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Главное за 12 августа: У наблюдателей – "истерики", у ЦИКа – дачи и бизнесы, у чиновника – "ноющие кучи дерьма"

Дайджест новостей дня в подборке веб-редакции Sobesednik.ru

Фото: АГН "Москва", Facebook, скриншот

Пока Памфилова называет письмо «Голоса» президенту Путину «истериками», одни её коллеги предлагают маркировать наблюдателей как «иностранных агентов», а в биографии других находят интересные факты: к примеру вот, у мамы члена ЦИК Антона Лопатина команда Навального нашла неплохую дачку и квартиры в элитном ЖК за 500 млн, а ещё очевидный конфликт интересов — предполагаемая бывшая теща чиновника оказалась крупным подрядчиком Центризбиркома.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подумал: почему бы не начать выращивать в регионе коноплю. Она ему вроде бы нужна в промышленных целях — чтобы заработать денег, но у многих возникают и другие, менее лицеприятные ассоциации с каннабисом. Теперь слово за Евгением Ройзманом, который много лет боролся с наркоманией в регионе.

ФСБ нашла нового изменника Родины. В госизмене обвинили 73-летнего физика Александра Куранова, регалии которого перечислять долго — проще говоря, видный ученый, продвигавший российскую науку в мире. Тут же его без объяснения причин кинули в СИЗО. «Торгуют секретами» у нас как на подбор пожилые ученые — чаще только военные.

Разозлившийся на Александра Невзорова верующий ударил его по лицу, сопроводив это матерными криками. Всё было заснято на видео, а нарушителя тут же задержали, но главный атеист страны решил научить своего обидчика христианскому прощению и попросил Росгвардию с «Гельвецией» не выдвигать против мужчины никаких обвинений. Позже он объяснил, что нападавший и без того является «жертвой» религии, в целом обречен на ненависть к тем, кто не разделяет его воззрений и «прикладывать руку к его беде» публицист не собирается.

Но советник главы Красноярского края Андрей Агафонов, кажется, обошел в острословии даже Невзорова. Чиновник почитал жалобы жителей на смог от страшных лесных пожаров и без стеснения заявил, что все эти красноярцы — «ноющая куча дерьма» и «плаксивый сброд», который постоянно живет, чувствуя себя «ущемленным».

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