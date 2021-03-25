Главное к 12 августа: Запрет на протест, алкоголь с 21 года, крушение вертолета, поимка беглецов
"Власть от Бога", протест вне закона, крушение вертолета на Камчатке, ограничения на алкоголь. Главное к утру четверга
Депутат парламента Марий Эл Владимир Кожанов (самовыдвиженец) в ходе встречи с избирателями заявил, что «власть от Бога», и призвал общественность «кланяться» начальству: «Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали: "Встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как с ней можно ссориться?" А мы пытаемся все время чего-то доказать», — пояснил политик.
Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила большой доклад, посвященный свободе собраний в России. Эксперты пришли к выводу, что её фактически нет, передает Deutsche Welle. На 20 страницах эксперты объясняют, как власти последовательно ограничивали конституционное право граждан выражать свою позицию с помощью акций протеста:
«В результате любой мирный протест, не разрешенный властями, оказался криминализирован», — заключают правозащитники.
"Согласованных митингов" больше не будет: МВД ужесточило требования к организации акций
Минздрав внес на рассмотрение правительства свой законопроект о запрете продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 16,5%) людям до 21 года, пишут «Известия». Министерство ссылается на международный опыт, добавляя, что мозг человека формируется до 21 года и алкоголь пагубно влияет на эти процессы.
Задержания беглецов
Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, в Ленобласти были задержаны два брата, которые ранее сбежали прямо из зала суда, заслушав неприятный приговор. Одного из них приговорили к двум с половиной, а второго к году колонии строгого режима за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Днем ранее они выпрыгнули из окна в суде, найти их по горячим следам не удалось.
Смогли правоохранительные органы поймать и двух других беглецов: задержаны Денис Грозава и Иван Цуркан, которые вместе ещё с тремя заключенными сбежали из подмосковного изолятора в Истре. Грозаву и Цуркана обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними задержали арендаторов жилья, мужчину и женщину, которых подозревают в предоставлении убежища беглецам.
Самый опасный из пяти беглецов по-прежнему остается на свободе. Речь идет об Александре Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в миллион рублей.
Падение вертолета на Камчатке
Сегодня ночью на Камчатке потерпел крушение вертолет МИ-8. На его борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров. Вертолет компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро и полностью ушел под воду. По данным правительства региона, выжили восемь человек (в их числе два члена экипажа), тела ещё восьмерых по-прежнему не могут найти. По другой информации, выжить удалось девятерым.
Причины крушения пока неизвестны. По данным источников ТАСС, рассматриваются две основные версии: отказ двигателей и ошибка пилота. Источник «Интерфакса» говорит, что это была ошибка пилотирования, вызванная сложными метеоусловиями и «технической неисправностью»:
«Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе».
Выяснилось, что совладельцем компании «Витязь-Аэро» является местный депутат Игорь Редькин, исключенный на днях из «Единой России». Ранее депутат-миллиардер признался в убийстве человека во время охоты.
Источник «Интерфакса» заявил о многочисленных нарушениях компании Редькина по части условий труда пилотов и вопросов безопасности. Их, как утверждается, выявляли инспекции в аэропорту, а также в ходе проверок Ространснадзора.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.
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