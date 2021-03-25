Главное к 12 августа: Запрет на протест, алкоголь с 21 года, крушение вертолета, поимка беглецов

Задержания беглецов

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, в Ленобласти были задержаны два брата, которые ранее сбежали прямо из зала суда, заслушав неприятный приговор. Одного из них приговорили к двум с половиной, а второго к году колонии строгого режима за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Днем ранее они выпрыгнули из окна в суде, найти их по горячим следам не удалось.

Смогли правоохранительные органы поймать и двух других беглецов: задержаны Денис Грозава и Иван Цуркан, которые вместе ещё с тремя заключенными сбежали из подмосковного изолятора в Истре. Грозаву и Цуркана обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними задержали арендаторов жилья, мужчину и женщину, которых подозревают в предоставлении убежища беглецам.

Самый опасный из пяти беглецов по-прежнему остается на свободе. Речь идет об Александре Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. За информацию о его местонахождении объявлена награда в миллион рублей.