Пятеро заключённых сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре

Из следственного изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключённых. Среди совершивших побег есть опасный преступник, который обвиняется в убийстве и похищении. Об этом сообщает «МК».

Как стало известно газете, побег был совершен сегодня в 4 часа утра. Как им удалось это сделать, пока неизвестно. По одной из версий, которую приводит Telegram-канала Baza, преступники просто вышли через заднюю дверь изолятора.

Как уточняется, среди беглецов – Александр Мавриди, который является обвиняемым в громком убийстве бизнесмена Владимира Муругова, совершенном в Истринском районе, и в похищении адвоката Завгороднего. Вместе с ним сбежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Информация по ним не уточняется.

На поиск преступников ориентирована вся подмосковная полиция.