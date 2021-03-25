Российский депутат-миллионер признался, что случайно застрелил человека

Камчатский депутат Игорь Редькин признался, что пытаясь выгнать медведя из села застрелил человека. Он также заявил, что снимается с выборов депутатов Заксобрания региона и приостанавливает членство в «Единой России». Заявление политика распространила его представитель Ольга Струченко, передает РИА Новости.

Как говорится в обращении Редькина, вечером в поселке Озерновский он узнал о том, что на свалке бродит медведь. Депутат взял ружье, «чтобы защитить местных жителей», и пошел туда.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», – рассказал он и добавил, что готов понести наказание, которое определит суд.

Игорь Редькин – депутат Законодательного собрания Камчатского края. Он находится на 15 месте в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Forbes, он является вместе с женой совладельцем компании занимающейся добычей и переработкой рыбы, и учредителем ООО «Новый дом».