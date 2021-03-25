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Сбежавшим заключенным из ИВС в Подмосковье могли содействовать сотрудники изолятора

Майор полиции обвиняется в том, что он своим решением перевел обвиняемого Мавриди в камеру к соотечественникам

Фото: Скриншот с видео осмотра камеры беглецов

По подозрению в превышении полномочий задержан дежурный по изолятору временного содержания (ИВС) в Истре, откуда сегодня ночью сбежало пятеро заключенных. 

«Майор полиции, дежуривший по ИВС, задержан по ст. 91 УПК РФ до предъявления обвинения. Установлено, что он своим необоснованным решением перевел обвиняемого (Александра – ИФ) Мавриди в камеру к соотечественникам незадолго до их побега», – сообщил источник «Интерфакса». 

Как пишет Telegram-канал Life-shot, ночью в ИВС дежурили двое сотрудников и один из них должен был следить за заключенными, но он уснул. По его словам, он перед этим закрыл все замки и кормушку, а беглецы сами каким-то образом их вскрыли. 

Как сообщалось ранее, среди беглецов – Александр Мавриди, который является обвиняемым в громком убийстве бизнесмена Владимира Муругова, совершенном в Истринском районе, и в похищении адвоката Завгороднего. Вместе с ним сбежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Как предполагается, они открутили замки дверей гаечным ключом.

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