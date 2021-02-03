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"Согласованных митингов" больше не будет: МВД ужесточило требования к организации акций

Организаторам акций теперь придется открывать специальный счет и сдавать кипу отчетности в МВД. За ошибки грозит статья

Фото: Андрей Струнин, Sobesednik.ru

Алексей Навальный на акции протеста

Глава МВД Владимир Колокольцев издал приказ, который вводит новые ограничения для организаторов массовых акций. Эти требования были прописаны в недавно принятом Госдумой законе, а теперь лишь приведены в силу.

Согласно новым правилам, организаторы протестных акций должны создать специальный счет, с которого должны оплачиваться абсолютно все услуги подрядчиков и покупка или аренда инвентаря для митинга. Информация о поступлении средств (включая пожертвования от физлиц, не говоря уже о компаниях и НКО) на этот счет и данные обо всех расходах с него нужно будет передать после мероприятия в правоохранительные органы со всеми документальными подтверждениями.

Всё это потребуется, если численность протестной акции составляет более 500 человек. На сдачу всей отчетности отводится 45 суток — если в документах будут допущены какие-либо ошибки, организаторам грозит ответственность по статье 20.2 КоАП РФ об организации несанкционированных акций. За несколько таких нарушений уже грозит уголовная ответственность, в случае вступления которой в силу конкретному человеку могут запретить участие в выборах любых уровней.

Форма отчётности в случае с организацией митинга в данном случае сильно напоминает необходимость открытия избирательного счета кандидатам на выборах, отмечает соратник Алексея Навального Иван Жданов, команда которого не раз участвовала в организации как согласованных, так и несогласованных мероприятий.

Он отмечает, что никто из подрядчиков не станет работать на митинге, зная что это станет достоверно известно силовикам, а люди не захотят жертвовать деньги на организацию протестной акции, понимая что власти без проблем узнают об этом. Кроме того, он отмечает, что в реальности крайне затруднительно с первого раза и без ошибок сдать отчетность по проведению митинга: «Проще заплатить штраф, чем её реально сдавать», — считает он.

Жданов уверен, что подобные требования к акциям полностью исключают возможность их легального проведения в будущем: 

«Запомните простую мысль: "согласованных митингов" больше никогда не будет. А настоящие гневные уличные протесты обязательно будут, для них согласование никакое не нужно».
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