"Протест вспыхнет спонтанно": Команда Навального изменит подход к митингам

Член команды Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что они более не намерены напрямую организовывать акции протеста в России. По его словам, это вовсе не означает, что митингов не будет, однако теперь они станут спонтанными: объявлять о них заранее стало невозможно из-за репрессий, которые, по его убеждению, готовы развернуть в Кремле.

«Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет, — цитирует его выступление на вебинаре в Чикагском Университете «Голос Америки» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»). — Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом».

По словам оппозиционера, действия российского президента Владимира Путина исключили для них возможность заниматься организацией протестов, как это было раньше, потому что власти «показали, что готовы увеличивать уровень репрессий». Он не исключает, что кроме ещё большего прямого насилия руководство страны готово спровоцировать новые крупные штрафы и аресты несогласных с их политикой, а также увольнения и исключения из вузов.