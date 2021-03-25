Осужденные за угрозы убийством братья сбежали из суда после вынесения приговора

В Ленинградской области двое мужчин сбежали из кабинета мирового судьи после вынесения приговора за избиение и угрозы убийством. Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.

По информации издания, вечером 9 августа в полицию поступило сообщение о побеге из кабинета мирового судьи участка № 25 в Выборге, где ранее был оглашен приговор двоим братьям за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Одному из них был назначен год колонии строгого режима, как отмечается, он уже был судим в прошлом за угон и кражу. Второго приговорили к двум с половиной годам такой же колонии.

Как рассказали правоохранители, преступники дождались оглашения приговора, затем выпрыгнули в окно и сбежали.

Их приметы: оба среднего роста, одеты в рабочие робы, один худощав, а другой более плотного телосложения.

Ранее пятеро заключенных сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре. Среди беглецов – Александр Мавриди, который является обвиняемым в громком убийстве бизнесмена Владимира Муругова, совершенном в Истринском районе, и в похищении адвоката Завгороднего. Вместе с ним сбежали Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану. Как предполагается, они открутили замки дверей гаечным ключом. Сейчас преступники находятся в розыске.