Застрелившего человека экс-единоросса-миллиадрера отправили под домашний арест

Депутат парламента Камчатского края, ранее состоявший в «Единой России», Игорь Редькин будет дожидаться окончания расследования своего дела дома. Решение отправить признавшегося в убийстве миллиардера под домашний арест на два месяца принял суд Петропавловска-Камчатского, передает ТАСС.

Бывшего единоросса подозревают в убийстве Андрея Толстопятого недалеко от поселка Озерновский. Сам он признает, что застрелил местного жителя, заявляя однако, что сделал это случайно, приняв его за медведя. Ряд СМИ утверждали, что депутат якобы был нетрезв в момент инцидента.

Редькин в связи с убийством снял свою кандидатуру с очередных выборов в региональное заксобрание, а также заявил о приостановке членства в «Единой России». В настоящий момент он исключен из партии.

Депутат Редькин известен как один из самых богатых политиков России, если брать в рассчет официальные декларации. По ним за последние три года экс-единоросс заработал 1,5 миллиарда рублей. Он активно занимается бизнесом в регионе, совмещая это с депутатством с 2007 года. Парламентарий также входит в российский список Forbes среди чиновников. С доходом в 715 миллионов рублей он занял там 20-е место.