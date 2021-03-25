Эксперт: Если Игорь Редькин в ладах с камчатским губернатором, непреднамеренное убийство не погубит карьеру

«Единорос» и депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, один из крупнейших бизнесменов региона и богатейших депутатов страны (20-е место в рейтинге «Forbes») – добровольно признался в непреднамеренном убийстве человека, приостановил своё членство в «ЕР» и снял свою кандидатуру с предстоящих выборов депутатов камчатского ЗАКС.

По словам Редькина, 2 августа, находясь в посёлке Озерновский, он узнал, что по посёлку бродит медведь, от которого «могли пострадать местные жители». Игорь Владимирович взял свой карабин за 3 миллиона рублей, сел на вездеход «Трэкол» и поехал на поселковую свалку, где, вероятно, бродил зверь. В сумерках депутату показалось, что он увидел медведя. Депутат выстрелил. Вечером того же дня от пулевого ранения в живот редким и легко узнаваемым патроном на свалке погиб разнорабочий Андрей Толстопятый. Узнав об этом, депутат решил признать вину.

Благородный поступок Игоря Редькина омрачается двумя обстоятельствами. Во-первых, погибший разнорабочий собирал на свалке вместе со своим родственником металлолом. Почему-то сразу хочется спросить, кому принадлежала свалка. Во-вторых, перед убийством депутат ездил по посёлку на вездеходе пьяным и постреливал из карабина. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на свои источники в следственных органах – которые, надо думать, не просто так разгласили эту информацию.

- Под Редькина «копают»? – спросил «Собеседник» мнение регионального эксперта Дмитрия Журавлёва

- Под богатого человека и депутата копают всегда – заметил эксперт – Муравьи могут копать под пирамиду Хеопса сколько угодно. Но не дай Бог чему-нибудь случиться – и муравьи вырастают до размера крупной собаки, а пирамида уже стоит на глиняных опорах. Крупных игроков в регионе, кроме губернатора, нет. А федеральным игрокам было бы проще решить вопрос на федеральном уровне. Если под Редькина «копают», то это средние игроки, которые ждут своего часа.

- Как вы оцениваете политический жест Редькина?

- Может быть, это человек высоких моральных качеств. Но я вижу, что Редькин показал себя, в первую очередь, человеком разумным. Потому что прикрыть убийство – невозможно. И он решил сам «возглавить движение против себя» - И поступил политически очень разумно. У нас кающихся очень любят и жалеют. Скорее всего, его переизберут. Даже если Редькин-депутат, Редькин-губернатор, Редькин-вице-губернатор закончился – пойдёт в Общественную палату, в какой-нибудь Совет «ЕР» - если не на федеральном уровне, то на уровне федерального округа. Получит условное наказание. Такой шанс у него есть. То, что он сделал – ужасно. Но для человека «фронтира», жителя Камчатки бутылка и ружьё – главные атрибуты. Пока Редькин не осуждён, он может быть избран. Но то, что в России убивший по пьяни и покаявшийся не является для общества преступником, а для «фронтирных» регионов - тем более. Пока Редькин не осуждён реальным сроком, он ещё может остаться депутатом.

- Камчаткой могут интересоваться из центра? Назначить туда «своего человека», чтобы навёл порядок?

- Его, конечно, легче туда поставить. Камчатка - регион не национальный. Это не Юг. Но это и снимает отчасти необходимость в «новой метле». Ну есть Камчатка и есть. Регионов много, везде порядок не наведёшь. Должность губернатора Камчатки вряд ли вызывает большой интерес – уехав так далеко, есть шанс выпасть из реальной политики. Были времена, когда на Камчатку рвались за платиной. Сейчас её там меньше, цены на неё упали. Камчатка очень далека от «первых номеров». Порядок наводить надо, но с Камчатки начинать не будут. К тому же, у Камчатки - менталитет «фронтира». Для них даже Владивосток – материк. Тем, кто привязан к вопросам добычи пропитания, нет дела до политики.

- Но ведь Игорь Редькин – один из крупнейших бизнесменов региона.

- Редькин – да, он бизнесмен, он привязан к политике. Для него важен губернатор. Но насколько он сам важен губернатору? Да, он крупный бизнесмен. Но главные налогоплательщики -отнюдь не рыболовы.