Свердловский губернатор начнет выращивать коноплю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выращивать в регионе техническую коноплю для пополнения бюджета. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Ищу новые способы пополнить бюджет области. Думаю, пришла пора выращивать коноплю… А если серьезно, это техническая конопля, которую мне показали на Всероссийском дне поля. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей. И мы действительно попробуем ее выращивать», – заявил он.

Мнение подписчиков губернатора разделились, кто-то пишет в комментариях, что это хорошая идея и поддерживают его, а некоторые просто недоумевают от подобного заявления.

«Чтобы пополнить бюджет области нужно распотрошить карманы депутатов».

«Евгений, если бы вы решили выращивать нормальную коноплю, то вопрос с президентом был бы решён».

«Какое интересное начало пришлось перепроверить чтоб убедиться кого я читаю», – пишут люди в комментариях.