"Мечтаю не быть дочерью Пескова": дочь пресс-секретаря Путина рассказала о своем предназначении

23-летняя дочь Дмитрия Пескова - популярный блогер, в ее Инстаграм-блоге более 145 000 подписчиков. В последнее время Лиза часто делится с ними не только красивыми фото, но и сокровенными мыслями. Надо сказать, девушка мудра и рассудительна не по годам.

Так, на все претензии хейтеров Лиза не устает повторять, что не отвечает за слова и поступки своего отца. Ей частенько приходится выслушивать недовольных россиян и читать километры откровенно оскорбительных посланий. Именно поэтому Лиза мечтает поскорее стать не просто «дочерью Пескова», а полноценной самостоятельной личностью.

«Мечтаю в какой-то момент осознать, что я действительно правильно воспользовалась хоть одной из возможностей, мне данных, что я стала Лизой Песковой, а не осталась дочерью Пескова, понять, что я полезна близким и обществу, и, конечно же, о крепкой дружной семье», - откровенно сообщила Лиза, отвечая на вопросы подписчиков.