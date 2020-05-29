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"Мечтаю не быть дочерью Пескова": дочь пресс-секретаря Путина рассказала о своем предназначении

Лиза Пескова призналась, что борется со злыми людьми, самой собой и хочет обзавестись семьей

Фото: Instagram @Lisa_peskova

Дочка Пескова стала совсем взрослой и уже делится жизненной мудростью с поклонниками

23-летняя дочь Дмитрия Пескова - популярный блогер, в ее Инстаграм-блоге более 145 000 подписчиков. В последнее время Лиза часто делится с ними не только красивыми фото, но и сокровенными мыслями. Надо сказать, девушка мудра и рассудительна не по годам.

Так, на все претензии хейтеров Лиза не устает повторять, что не отвечает за слова и поступки своего отца. Ей частенько приходится выслушивать недовольных россиян и читать километры откровенно оскорбительных посланий. Именно поэтому Лиза мечтает поскорее стать не просто «дочерью Пескова», а полноценной самостоятельной личностью.

«Мечтаю в какой-то момент осознать, что я действительно правильно воспользовалась хоть одной из возможностей, мне данных, что я стала Лизой Песковой, а не осталась дочерью Пескова, понять, что я полезна близким и обществу, и, конечно же, о крепкой дружной семье», - откровенно сообщила Лиза, отвечая на вопросы подписчиков.
Фото: Instagram @Lisa_peskova

Также Лиза поведала о своем дневнике, который ведет с детства, а еще о своем особом предназначении, связанном с тем, что она родилась в "определенной семье". Девушка сообщила, что не верит, что смысл жизни - просто жить. По ее мнению, предназначение есть у каждого, но искать его целенаправленно не нужно, рано или поздно оно приходит само собой.

«Лет с 5 я веду дневник. Это очень помогает разобраться в себе и своих чувствах и мыслях, - сообщила Пескова. - Стараюсь чаще вспоминать маленькую Лизу, ее желания и интересы. Да и вообще в принципе, каким она была человеком до тех или иных обстоятельств».

Рассказала Лиза и о том, что по натуре она - перфекционист, поэтому постоянно занимается саморазвитием. И абсолютно уверена, что Бог "подкидывает" возможности тем, кто работает над собой.

«Наблюдаю за тем, что со мной происходит, кого я встречаю на жизненном пути и стараюсь складывать пазл событий».
Фото: Instagram @Lisa_peskova

Что же касается злых и бестактных людей, которые буквально преследуют Пескову в Интернете, она старается абстрагироваться от них, сходить в спортзал или почитать книгу. Также избавиться от негатива ей помогают разговоры с близкими людьми.

«Я думаю, главное - самому не стать злым человеком, - уверена Лиза. - Потому что самые злобные мысли в такие моменты действительно рождаются».
Фото: Instagram @Lisa_peskova
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