ФСБ задержала гендиректора и главного конструктора НИПГС по делу о госизмене

ФСБ задержала в Москве гендиректора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковые системы» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В пресс-службе Лефортовского суда столицы подтвердили поступление ходатайства следствия. Там также отметили, что Куранов пока имеет статус подозреваемого по делу.

Куранов Александр Леонидович – доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральный директор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем». Он занимался научными разработками, связанными с углеводородным топливом в летательных аппаратах, и координировал работу ученых разных предприятий российского аэрокосмического комплекса. Куранов является автором более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.