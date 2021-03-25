Работавшего с гиперзвуковыми технологиями 73-летнего физика отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковые системы», доктора технических наук, профессора, специалиста в области физики и химии плазмы Александра Куранова. 73-летний физик проведет ближайшие 28 суток в СИЗО из-за того, что ФСБ заподозрила его в государственной измене, сообщает Businnes FM со ссылкой на пресс-службу суда.

Пока пожилой ученый находится в статусе подозреваемого. Он пробудет под стражей как минимум до 9 октября, если арест не будет продлен по ходатайству следствия. Как ранее писал Sobesednik.ru, следствие ходатайствовало об аресте на два месяца.

ФСБ вменяет техническому специалисту статью 275 УК РФ о госизмене, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности дела не приводятся — дела о госизмене всегда засекречены.

Помимо своей основной научной и преподавательской деятельности Александр Куранов представлял Россию в ряде международных профильных ассоциациях. Он организовывал российско-американский Международный симпозиум «Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике», отмечает издание.

Ученые, которые сотрудничают с зарубежными коллегами, в последнее время часто стали становится жертвами дел о госизмене. Как пишет специализирующийся на подобных делах адвокат Иван Павлов, ученые занимают второе место по числу дел о госизмене сразу после военных — таких случаев уже 18 против 33 с военнослужащими.

«В группе риска по статье о госизмене все, кто оперируют информацией и контактируют с зарубежными организациями и коллегами», — уточняет он, отмечая в этой тенденции возможную корреляцию с участившимися отъездами ученых из России.