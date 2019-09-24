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Скандальный закон в Польше: Вопреки призывам США, власти ограничивают независимые СМИ

Правящая партия Польши пытается задавить спонсируемое США оппозиционное СМИ. Госдеп угрожает инвестклимату страны

Фото: Global Look Press

Энтони Блинкен и президент Польши Анджей Дуда

Сейм (нижняя палата парламента) Польши одобрил законопроект, по которому контрольный пакет акций СМИ должен принадлежать европейским компаниям. Власти объясняют это желанием оградить граждан от российской и китайской пропаганды, но главным образом инициатива ударит по американской компании Discovery, владеющей телеканалом TVN и новостным каналом TVN24, которые активно освещают деятельность оппозиции.

С резкой критикой законопроекта уже выступил госсекретарь США Энтони Блинкен: «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены законопроектом (...), который нацелен на самый популярный независимый новостной канал, который также является одной из крупнейших инвестиций США в стране [США вложили в него $2 млрд, — прим. ред.]. (...) Этот законопроект значительно ослабит медиа-среду, над созданием которой поляки так долго работали. Свободные и независимые СМИ делают наши демократии сильнее», — говорится в заявлении главы американской дипломатии, опубликованном на сайте правительства.

Блинкен также отмечает, что этот вопрос затрагивает крупные коммерческие интересы США в Польше, и что необходимость в срочном порядке продавать акции канала с дисконтом может «подорвать сильный инвестиционный климат в Польше».

При этом гарантий того, что законопроект будет принят, пока нет — правящая партия обладает большинством в нижней палате парламента, но в верхней преобладает оппозиция, которая едва ли пропустит предложение на подпись президенту. Впрочем, национальное законодательство предусматривает возможность обойти вето Сената.

В России аналогичный закон действует уже много лет, однако если в Польше подразумевается, что компаниям из стран, не входящих в Евросоюз, нельзя будет владеть более чем 50% акций, то в России зарубежным акционерам любого СМИ разрешено владеть лишь 20% акций. Принятие этого законопроекта привело к серьезным проблемам в ряде СМИ, включая передел в газете «Ведомости». Также в РФ регулярно возникают инициативы по распространению такой практики на другие сферы деятельности, в частности, на IT-компании. К примеру, закон «против "Яндекса"» был отправлен на доработку незадолго до его полного принятия, после того как компания «Яндекс» согласилась на ряд изменений в своей структуре, по сути сохранив независимость на уровне операционной деятельности.

Теги: #Польша, #США

Рубрика: Политика

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