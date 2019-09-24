Скандальный закон в Польше: Вопреки призывам США, власти ограничивают независимые СМИ

Сейм (нижняя палата парламента) Польши одобрил законопроект, по которому контрольный пакет акций СМИ должен принадлежать европейским компаниям. Власти объясняют это желанием оградить граждан от российской и китайской пропаганды, но главным образом инициатива ударит по американской компании Discovery, владеющей телеканалом TVN и новостным каналом TVN24, которые активно освещают деятельность оппозиции.

С резкой критикой законопроекта уже выступил госсекретарь США Энтони Блинкен: «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены законопроектом (...), который нацелен на самый популярный независимый новостной канал, который также является одной из крупнейших инвестиций США в стране [США вложили в него $2 млрд, — прим. ред.]. (...) Этот законопроект значительно ослабит медиа-среду, над созданием которой поляки так долго работали. Свободные и независимые СМИ делают наши демократии сильнее», — говорится в заявлении главы американской дипломатии, опубликованном на сайте правительства.

Блинкен также отмечает, что этот вопрос затрагивает крупные коммерческие интересы США в Польше, и что необходимость в срочном порядке продавать акции канала с дисконтом может «подорвать сильный инвестиционный климат в Польше».

При этом гарантий того, что законопроект будет принят, пока нет — правящая партия обладает большинством в нижней палате парламента, но в верхней преобладает оппозиция, которая едва ли пропустит предложение на подпись президенту. Впрочем, национальное законодательство предусматривает возможность обойти вето Сената.

В России аналогичный закон действует уже много лет, однако если в Польше подразумевается, что компаниям из стран, не входящих в Евросоюз, нельзя будет владеть более чем 50% акций, то в России зарубежным акционерам любого СМИ разрешено владеть лишь 20% акций. Принятие этого законопроекта привело к серьезным проблемам в ряде СМИ, включая передел в газете «Ведомости». Также в РФ регулярно возникают инициативы по распространению такой практики на другие сферы деятельности, в частности, на IT-компании. К примеру, закон «против "Яндекса"» был отправлен на доработку незадолго до его полного принятия, после того как компания «Яндекс» согласилась на ряд изменений в своей структуре, по сути сохранив независимость на уровне операционной деятельности.