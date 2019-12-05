FT: с Кремлем обсуждалось введение в совет директоров "Яндекса" Миллера и Дюкова

Первоначальным условием администрации президента в переговорах с «Яндексом» было «права вето на весь совет директоров "Яндекса" и контроль над зарегистрированным в Нидерландах головным холдингом», сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным издания, в обсуждении участвовал лично первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. При этом указание на источники не приводится.

В пресс-службе компании заявили, что «изменения в корпоративном управлении стали результатом обсуждений со многими сторонами и организациями, в том числе государственными», и отказались от дальнейших комментариев, передает Forbes.

Британская газета также сообщает со ссылкой на два анонимных источника, что предложение «Яндекса» о введении в совет директоров главы «Газпрома» Алексея Миллера и руководителя «Газпром нефти» Александра Дюкова Сергей Кириенко отверг, пообещав автономию на выбор участников совета. При этом источник Forbes, знакомый с деталями переговоров, подтвердил диалог по поводу Дюкова, однако, по его словам, «Миллер ни разу не фигурировал ни в какой роли, ни в каких обсуждениях».

Как сообщал ранее Sobesednik.ru, «Яндексу» удалось найти компромисс с Кремлем, проведя реструктуризацию структуры управления и сохранив за собой полный контроль за операционной деятельностью. Основным нововведением стало создание Фонда общественных интересов для контроля над советом директоров. FT назвала такое решение «деликатным лавированием», а один из собеседников газеты пояснил, что «это убедило Кремль, что компания — не угроза... не возможный механизм для кого-то, чтобы атаковать интересы государства», — уточнил он.

Поводом для волнения инвесторов IT-корпорации стала возможность принятия Госдумой во втором чтении закона об ограничении доли иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, который после сообщения о реструктуризации в тот же день (как утверждалось, независимо от этого) был отозван для доработки.