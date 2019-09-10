"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s включило «Газпром» в число самых богатых нефинансовых корпораций Европы, Ближнего Востока и Африки. Обогащаются на российском газовом гиганте и приближенные к власти частные компании.

Рейтинг Moody’s составлен по объему ликвидности (рыночной цене активов). «Газпром» занял в нем седьмое место с показателем 21,1 млрд евро. Это больше, чем у другой отечественной компании – «Роснефть».

Кто же сел на газпромовскую трубу, которая одновременно является и внешнеполитическим оружием всего государства, и неиссякаемым источником благосостояния для избранных?

Цифра

68,6% – уровень газификации России. Обеспечить газификацию всей страны власти обещали еще 7 лет назад.

Фото: Global Look Press

Сплав льда и газа

Два года назад в Санкт-Петербурге торжественно открывали клуб фигурного катания Тамары Москвиной «Поколение М». Новый спорткомплекс оснащен двумя ледовыми аренами, хореографическим, акробатическим и тренажерными залами.

На церемонии, помимо прославленного тренера, присутствовал и глава «Газпрома» Алексей Миллер. С Москвиной они знакомы давно и даже учились в одной школе Невского района.

Знаком с Миллером и воспитанник Москвиной Антон Сихарулидзе, именно ему и принадлежала идея создания клуба. «Что Тамарочке необходимо свое гнездышко, понимал давным-давно. Удивлялся: почему ни у кого в Питере на это не хватает сил или средств? Сама Москвина действительно ничего не просила. Мне кажется, она и бесплатно готова была работать. Я как-то встречался по газовым делам с Миллером, потом перешли на благотворительные темы. Меня осенило: «Ой! А не сделать ли школу Москвиной?» – рассказывал он в интервью «Спорт-экспрессу».

Сихарулидзе – не только фигурист и экс-депутат Госдумы от «Единой России», но с недавних пор и крупный гос-подрядчик. Поэтому встреча «по газовым делам» профессионального спортсмена с Миллером хоть и удивительна, но объяснима.

Весной «Газпром» провел конкурс на право выполнения строительно-монтажных работ на Ямбургском месторождении. Несмотря на внушительную (более 9 млрд руб.) стоимость контракта, победитель тендера на сайте госзакупок скрыт. Указано лишь, что победителем признан «претендент №2», без названия организации и ее ИНН.

Тем не менее «Собеседнику» удалось установить, что речь идет об ООО «ГазЭнергоСервис», совладельцем которого является Антон Сихарулидзе. Всего же засекреченная фирма освоила на сделках со структурами «Газпрома» более 50 млрд рублей.

Сихарулидзе, впрочем, не основной собственник компании. Основная доля в 85% принадлежит малоизвестному предпринимателю Евгению Першину. О нем считаные разы упоминали СМИ, но зато в связке с людьми «авторитетными». Першин начинал свой бизнес в ресторанной сфере вместе с «люберами», писал, в частности, РБК. Затем сменил сферу интересов на строительную.

Наивно было бы предполагать, что крупным контрагентом госкорпорации Першин мог стать исключительно благодаря своим старым связям. В разное время доли в его компании (и соответственно часть прибыли) получали топ-менеджеры «Газпрома». Их в качестве партнера Першина и сменил приближенный к Миллеру олимпийский чемпион Сихарулидзе.

Как удалось установить «Собеседнику», Першин проживает в самом центре Москвы, в нескольких шагах от ЦУМа. Квартира в ЖК «Петровъ Дом» стоимостью около полумиллиарда рублей записана на его супругу Анну Брострем.

Анна Брострем // фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В отличие от своего мужа, Анна – человек вполне публичный. Она – героиня журнала о светской жизни Tatler. Ее называют одной из главных модниц столицы. Дочь Брострем учится в модной «Жуковке» – частной гимназии на Рублевке. Вместе, кстати, с дочерью замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Стоимость обучения в престижной школе – 1 млн руб. в год.

Однако на свои наряды Анна Брострем тратит не меньше, чем на образование для ребенка. Дама недавно выходила в свет в одежде от Dolce&Gabbana: пальто из нежнейшей каракульчи и соболя стоит больше миллиона рублей, многочисленные платья – сотни тысяч каждое.

Так что если Анна когда-нибудь мечтала носить на себе несколько годовых зарплат бурильщика, то благодаря «Газпрому» мечты сбылись. Ну и благодаря мужу, конечно: собственного бизнеса у Брострем, согласно базе ЕГРЮЛ, нет.

Газовое лобби

Сихарулидзе и Першин, конечно, далеко не единственные подрядчики госкомпании. «Королями» газовых подрядов являются фирмы, аффилированные с близкими к Кремлю бизнесменами: Геннадием Тимченко, семьями Ротенбергов и Ковальчуков.

О том, что проекты «Газпрома» реализуются в их интересах, заявляли в своем скандальном отчете аналитики Sberbank CIB во главе с Алексом Фэком. Комментируя газпромовские стройки века («Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток»), они писали, что газовый гигант управляется в интересах подрядчиков, обогащающихся на этих глобальных проектах.

– За производственными и финансовыми успехами конечно же стоят люди, которые их обеспечивают. Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих, – недавно пообещал Миллер скорое увеличение зарплаты всем сотрудникам «Газпрома».

О себе и окружении он тоже, разумеется, не забыл. Доходы членов правления госкомпании только в первом квартале этого года уже выросли на 15%.

В прошлом году 16 топ-менеджеров «Газпрома» суммарно заработали 2,551 млрд руб.: в среднем по 160 миллионов на члена правления. Дивидендов же в госказну «Газпром» заплатил 73 млрд: по 497 рублей на каждого гражданина.

Алексей Миллер направляет акционерам, в том числе и государству, лишь 27% чистой прибыли корпорации. Минфин уже давно пытается добиться от госкомпаний 50%, но «Газпрому» неизменно удается договариваться с правительством о снижении отчислений.

Обеспечен лоббистской поддержкой Миллер и на законодательном уровне. Профильный комитет Госдумы по энергетике возглавляет единоросс Павел Завальный, который всю свою жизнь проработал в «Газпроме». Он даже продолжает владеть квартирой в элитном месте для своих – ЖК «Дом «Газпрома», установил «Собеседник».

Завальный возглавил в ГД фракцию «Газпрома»

Парламентарий Завальный по-соседски помогает своим бывшим коллегам по компании. Он лоббирует налоговые льготы. Продвигал поправки в шельфовое законодательство, позволявшие «Газпрому» создавать плавучие буровые установки без разрешения властей. Внес даже предложение отменить обязательное нотариальное заверение доверенностей для голосования на собраниях акционеров, что позволит «Газпрому» экономить на почтовых переводах и банковских комиссиях.

Помимо работы в Госдуме, Завальный также является президентом Федерации бильярдного спорта России. И генеральный партнер у организации конечно же «Газпром».

Депутату нелегко на своем посту: у него явно есть конфликт интересов. Ведь в интересах государства – получить от газового гиганта как можно больше денег в бюджет, в интересах топ-менеджмента и частных акционеров компании – сэкономить на налогах и дивидендах.

Завальный и сам является миноритарным акционером «Газпрома», следует из его предвыборной декларации. Благодаря этому он получает солидную прибавку к депутатской зарплате: его годовой доход составляет 150 млн руб.

Завхоз Путин

Имеются акции «Газпрома» и у людей с гораздо более «лоббистской» фамилией, чем Завальный. Речь идет о Михаиле Путине – сыне двоюродного брата российского президента. Более того, недавно он стал целым заместителем Миллера. Будучи врачом по профессии, двоюродный племянник главы государства поставлен курировать хозяйственное и материально-техническое обеспечение «Газпрома».

Михаил Путин

И надо сказать, со своими обязанностями «завхоза» Михаил Путин справляется. Как выяснил «Собеседник», 2 сентября «Газпром» решил потратить 376 млн рублей на закупку премиальных автомобилей Mercedes-Benz.

Некоторые закупки «Газпрома» при этом вызывают подозрения. Так, недавно компания разместила заказ ценой в 1,2 млрд рублей на спецодежду. Один мужской костюм для защиты от растворов кислот из шинельного сукна оценен в 2 тыс. 775 руб. Согласно открытому прайсу фирмы «Техно-авиа», он стоит на 23% дешевле: 2 тыс. 130 руб.

Контролировать «Газпром» со стороны акционеров, в т. ч. и государства, должен совет директоров. Его возглавляет бывший премьер-министр Виктор Зубков. За свою работу он официально получает более 30 млн руб. в год. Однако даже такой немаленькой зарплаты не хватило бы, чтобы проспонсировать дорогую покупку, которую сделала его ближайшая родственница.

Зубкова Юлия Викторовна, так зовут дочь Зубкова, владеет особняком площадью 567 кв. м в барвихинском поселке «Речное» (выписка из Росреестра есть в распоряжении «Собеседника»). Оценить стоимость конкретных владений в этой элитной деревне сложно, но коттеджи по соседству продаются дороже миллиарда рублей. Хотя, быть может, отец миллиардерши здесь и ни при чем – ведь Юлия раньше была замужем за экс-министром обороны Анатолием Сердюковым.

Кстати

Газопровод-отвод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, планируется достроить к апрелю 2020-го. Подрядчик компании «Газпром инвест» полностью сдал только первую очередь проекта из четырех, получив 1,7 млрд рублей «путем подписания актов выполненных работ». Параллельно из компании вывели более 700 млн рублей по фиктивным договорам.

«Ну, Приозерск – это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера]. А вы [нецензурная версия слова «совсем»] ведь не смотрите. А на кой ляд вы все нужны? Кто визировал, кто смотрел? Это попахивает обманом».

(Уже бывший член правления «Газпрома» Сергей Прозоров)

Против бензина

Заказывает «Газпром» через сайт госзакупок не только «Мерседесы», но и ролики. На создание видео в рамках рекламной кампании по популяризации природного газа в качестве моторного топлива выделено почти 8 млн руб.

Компания последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций. На это топливо принудительно переводятся также муниципальные и государственные предприятия. К примеру, ГУП «Мосгортранс» в соответствии с распоряжением столичного правительства меняет модификацию автобусов. Однако ценовая политика дочерней компании «Газпром газомоторное топливо» вызывала вопросы даже у главы совета директоров госкомпании Зубкова.

«Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются. Они тратят деньги, покупают технику на природном газе, которая дороже. Поэтому надо помочь этим людям. Зачем это вы делали?» – возмущался он в январе.

«Замечание принято. Принимается к исполнению», – отрапортовали подчиненные. Но все осталось по-прежнему, убедился «Собеседник». Муниципальным автоколоннам в регионах газовое топливо летом продавалось по 17 руб. за единицу, на заправках в Москве цена колеблется от 20 до 23 руб.

Газовое оружие

«Газпром» является мировым лидером по запасам и добыче природного газа. Для Российского государства компания – не только бизнес-актив, но и инструмент внешнеполитического влияния. В прошлом году доля газа «Газпрома» в европейском потреблении выросла до исторического максимума – 36,8%. С 1 декабря начнутся первые трубопроводные поставки и на азиатский рынок – в Китай.

В Германии, как уже писал «Собеседник», госкомпания щедро тратит деньги на поддержку местного футбола. В Латвию же было решено зайти при помощи хоккея.

В соответствии с поручением Владимира Путина «Газпром» финансирует ХК «Динамо Рига», следует из последнего годового отчета компании. Президент клуба – бывший советский разведчик Юрис Савицкис. Он, как и президент России, служил в ГДР.

Созданная Савицкисом в Латвии компания Itera контролирует кран, через который природный газ поступает в страну. В начале нулевых ходили даже слухи, что Путин рассматривает кандидатуру своего экс-коллеги для назначения главой «Газпрома».

Примечательно, что при посредничестве рижского хоккейного клуба на деньги от России живет и экс-президент Латвии Гунтис Улманис. Он входит в совет «Динамо» и получает в нем зарплату.

В прошлом году «Газпром» выделил латвийскому клубу 10,7 млн евро. Сумма внушительная, но меньше, чем ущерб, нанесенный госкомпании кланом Арашуковых: семья экс-сенатора проходит по делу о хищении газа на сумму более чем 30 млрд руб.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 под заголовком «"Газпром": чьи мечты сбываются?».