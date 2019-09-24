"ЕР" ограничит долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях до 20%

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что партия поддержит на голосовании законопроект своего члена Антона Горелкина, который предложил ограничить долю иностранного капитала в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры, до 20%.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце весенней сессии и принят в первом чтении, несмотря на возражения главы Минкомсввязи Константина Носкова и заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, а также многих представителей экспертного сообщества, котрые отмечали, что закон можно трактовать очень широко и непонятно, по каким параметрам будут оценивать значимость команий.

Признавать таковыми ресурсы предположительно будет специальная правительственная комиссия, сообщает «КоммерсантЪ».

В обществе тогда активно обсуждались гипотезы о том, что закон в первую очередь коснется компании «Яндекс» и ее возможной приватизации, ведь ее головная компания, как писал The Village, зарегистрирована в Нидерландах, а один из её основателей Аркадий Волож имеет мальтийское гражданство. После внесения законопроекта в Госдуму стоимость акций компании начала падать, о чем сообщали «Ведомости».

Как передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, законопроект вышел из управления АП по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Другой источник издания заметил, что возникновение документа вызвано недовольством формированием новостного топа агрегатора «Яндекс.Новости».

По словам гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щепина, «без подключения экспертов законопроект рискует превратиться в нереализуемую и вредоносную инициативу», так как иностранный капитал чаще всего используется не для давления на компанию, а как дополнительная возможность для развития. Также, по его мнению, «нечеткие формулировки превратят законопроект в инструмент давления на интернет-бизнес».

Сегодня, как сообщает «Дождь», в рейтинге Fortune «Яндекс» попал в топ-100 самых быстрорастущих компаний мира на 24-е место, отстав от Facebook лишь на две строчки.