Хинштейн заявил, что законопроект "против Яндекса" нуждается в доработке

Депутату Госдумы Антону Горелкину предложили отозвать законопроект о допустимой доле иностранного участия в значимых интернет-ресурсах для внесения в него изменений перед дальнейшим обсуждением во втором чтении.

Напомним, ранее законопроект был принят в первом чтении, а после заявления представителей «Единой России», что они готовы поддержать его и во втором чтении, стоимость акций «Яндекса» рухнула на 20%. После реструктуризации системы управления компанией, которую, как утверждали источники Financial Times, обсуждали с чиновниками в Кремле, Горелкин пояснял в своем Telegram-канале, что готов забрать законопроект для доработки.

«В законопроекте есть целый ряд несогласованностей, на которые мы обращаем внимание. В частности, многие положения законопроекта не согласуются с действующим законодательством», — пояснил глава комитета Александр Хинштейн в комментарии РИА «Новости». Он отметил, что сбор статистики посещения ресурса в документе называется единственным критерием для определения его «значимости», хотя она есть на любом сайте.

При этом сам Горелкин ответил, что из законопроекта следует убрать «побочный эффект» об обрушении, либо подъеме акций компаний.